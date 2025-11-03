Insólita revelación del entrenador de Gimnasia tras la victoria ante River en el Monumental: “Orgulloso de haberle ganado a mi ídolo”

En el Estadio Más Monumental, con gol de Marcelo Torres de penal, por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura Gimnasia de La Plata le ganó 1 a 0 a River y de esta manera dio un importante paso pensando en la lucha por la permanencia a través de la tabla anual.

Luego del encuentro, Fernando Zaniratto, quien asumió de manera interina la conducción del primer equipo tras la destitución de Alejandro Orfila, habló en una entrevista con ESPN. Allí, además de mostrarse contento por su primera victoria como DT, reveló que es admirador de Marcelo Gallardo.

“Yo soy gallardista, a mí me gusta mucho Gallardo. Es mi ídolo como técnico y haberle ganado es un orgullo, me siento orgulloso de haberle ganado a mi ídolo. Obviamente él no me reconoce, ni sabe quién soy, pero yo lo sigo mucho y me gusta mucho”, expresó Zaniratto sobre su admiración por el entrenador de River.

Por otro lado, destacó a su equipo por la importante victoria, que lo deja a tan solo un punto de la salvación. “Creo que no tomamos la dimensión de lo difícil que es ganarle a River acá. Es importantísimo, hacía 20 años que no se ganaba en esta cancha. No nos tenemos que quedar con esto, hay que seguir laburando”, soltó.

Además, se refirió a la polémica sobre el final del partido, en la que el árbitro Nazareno Arasa pitó penal para River. “Creo que no fue penal y por eso hizo justicia. Puede ser un error del árbitro o no. Para mí sí, pero puede ser que no. No soy el dueño de la verdad”.

Y agregó para felicitar a Nelson Insfrán por taparle el tiro a Borja: “Hizo justicia. Tiene muchísimo mérito porque atajó un penal importantísimo para nosotros. Más allá de que el momento de River no es el mejor, el nuestro es peor. Él tiene muchísimo mérito, pero es parte de este grupo. Hoy lo ganó el grupo. Obviamente, atajó el penal en la última jugada y nos salvó”.

Publicidad

Publicidad

Gimnasia volvió a ganar en el Monumental después de 20 años

ver también Al rojo vivo: así quedó la lucha por el descenso tras la victoria de Gimnasia y el empate entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz

ver también Así quedó la tabla anual tras la victoria de Boca y la derrota de River antes del Superclásico

Esta victoria de Gimnasia no solo significó sumar tres puntos vitales que lo dejan con un pie y medio en Primera División, sino que también sirvió para cortar una racha negativa en el Más Monumental. La última vez que ganó allí, fue en noviembre de 2005, cuando por el Apertura de ese año se quedó con el triunfo por 3 a 1.

En síntesis