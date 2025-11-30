Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

El tajante e inesperado reclamo de Franco Colapinto tras el GP de Qatar de la Fórmula 1: “Me aburre todo esto”

Luego de quedar en la 14° posición del GP de Qatar, hizo un profundo análisis de su actuación.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Franco Colapinto, presente en el GP de Qatar.
© Getty ImagesFranco Colapinto, presente en el GP de Qatar.

En la penúltima carrera de la Fórmula 1, no hubo cosecha de puntos para Franco Colapinto quien, al mando del A525 de Alpine, finalizó en la decimocuarta posición del Gran Premio de Qatar. Tras tener un flojo comienzo, ya que largó desde el Pit Lane, mejoró su performance.

Hace varias semanas que el bonaerense nacido en Pilar, de 22 años, renovó su contrato con la escudería francesa y, mientras espera que termine la temporada (la última carrera será el próximo domingo en Abu Dhabi), dialogó con la prensa y analizó lo que fue su actuación en el Circuito Internacional de Lusail.

“A pesar de los cambios que hicimos, no había mucho por hacer. Mejoré con respecto a ayer. No encontré lo que quería y tengo que volver mejor en Abu Dhabi. Es un difícil cierre de temporada“, manifestó totalmente resignado por lo que fue su rendimiento.

A la hora de hacer un análisis más profundo de la pista y cómo le fue tanto en la Qualy como en el sprint y la carrera de este domingo, Colapinto destacó que “fue un circuito que no permite errores. Tiene curvas rápidas y divertidas para manejar, pero me aburre todo esto“. Y sentenció: “No me sentí cómodo durante todo el fin de semana”.

Tweet placeholder

De cara a lo que viene, el ex Williams ya tiene la cabeza puesta en 2026, más allá de que aún reste un último circuito, donde intentará sumar sus primeros puntos al frente de Alpine: “Ojalá que ya termine la temporada. Queda poco, nos esforzaremos con el equipo para lo que viene”, exclamó.

Publicidad

Así quedó el GP de Qatar

Colapinto terminó último en la práctica libre del GP de Qatar

ver también

Colapinto terminó último en la práctica libre del GP de Qatar

Ni la velocidad ni la tecnología de los autos, Colapinto reveló lo más difícil de la Fórmula 1: “Te saca energía”

ver también

Ni la velocidad ni la tecnología de los autos, Colapinto reveló lo más difícil de la Fórmula 1: “Te saca energía”

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. Oscar Piastri (McLaren)
  3. Carlos Sainz (Williams)
  4. Lando Norris (McLaren)
  5. Kimi Antonelli (Mercedes)
  6. George Russell (Mercedes)
  7. Fernando Alonso (Aston Martin)
  8. Charles Leclerc (Ferrari)
  9. Liam Lawson (Racing Bulls)
  10. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  11. Alex Albon (Williams)
  12. Lewis Hamilton (Ferrari)
  13. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  14. Franco Colapinto (Alpine)
  15. Esteban Ocon (Haas)
  16. Pierre Gasly (Alpine)
  17. Lance Stroll (Aston Martin) – DNF
  18. Isack Hadjar (Racing Bulls) – DNF
  19. Oliver Bearman (Haas) – DNF
  20. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – DNF

Franco Colapinto largó desde el Pit Lane en el GP de Qatar

No solo tuvo un mal desempeño en el sprint, sino que también debió comenzar la carrera desde el Pit Lane, y no fue por una cuestión propia. A cuatro horas del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, la escudería francesa Alpine informó en sus redes sociales que el piloto argentino, Franco Colapinto, comenzaría desde dicho sector debido a modificaciones que se realizaron en su auto tras la qualy.

“Franco comenzará el Gran Premio de Qatar desde Pit Lane después de que el equipo realizara unos cambios en el set up bajo del auto en parque cerrado”, afirmaron a través de un comunicado.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Franco Colapinto finalizó decimocuarto en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 con el A525 de Alpine.
  • El piloto de 22 años, nacido en Pilar, Buenos Aires, largó desde el Pit Lane en Qatar.
  • La última carrera de la temporada será el próximo domingo en Abu Dhabi, donde Colapinto buscará sumar.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Gallardo pasó la escoba en River, pero creo que Casco, Nacho Fernández y Borja están mal limpiados"

ggrova
german garcía grova

Los puestos que Gallardo quiere reforzar para el River 2026 y los nombres con los que negocia

Lee también
GP de Qatar de la Fórmula 1: ganó Max Verstappen y Colapinto quedó 14°
FÓRMULA 1

GP de Qatar de la Fórmula 1: ganó Max Verstappen y Colapinto quedó 14°

Colapinto larga desde el pitlane en el GP de Qatar
FÓRMULA 1

Colapinto larga desde el pitlane en el GP de Qatar

El inesperado reencuentro de Jack Doohan en Qatar con un ex Alpine que no quiso a Franco Colapinto en la Fórmula 1
FÓRMULA 1

El inesperado reencuentro de Jack Doohan en Qatar con un ex Alpine que no quiso a Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por qué Boca usa brazalete negro hoy vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura
Boca Juniors

Por qué Boca usa brazalete negro hoy vs. Argentinos Juniors por el Torneo Clausura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo