El tajante e inesperado reclamo de Franco Colapinto tras el GP de Qatar de la Fórmula 1: “Me aburre todo esto”

En la penúltima carrera de la Fórmula 1, no hubo cosecha de puntos para Franco Colapinto quien, al mando del A525 de Alpine, finalizó en la decimocuarta posición del Gran Premio de Qatar. Tras tener un flojo comienzo, ya que largó desde el Pit Lane, mejoró su performance.

Hace varias semanas que el bonaerense nacido en Pilar, de 22 años, renovó su contrato con la escudería francesa y, mientras espera que termine la temporada (la última carrera será el próximo domingo en Abu Dhabi), dialogó con la prensa y analizó lo que fue su actuación en el Circuito Internacional de Lusail.

“A pesar de los cambios que hicimos, no había mucho por hacer. Mejoré con respecto a ayer. No encontré lo que quería y tengo que volver mejor en Abu Dhabi. Es un difícil cierre de temporada“, manifestó totalmente resignado por lo que fue su rendimiento.

A la hora de hacer un análisis más profundo de la pista y cómo le fue tanto en la Qualy como en el sprint y la carrera de este domingo, Colapinto destacó que “fue un circuito que no permite errores. Tiene curvas rápidas y divertidas para manejar, pero me aburre todo esto“. Y sentenció: “No me sentí cómodo durante todo el fin de semana”.

De cara a lo que viene, el ex Williams ya tiene la cabeza puesta en 2026, más allá de que aún reste un último circuito, donde intentará sumar sus primeros puntos al frente de Alpine: “Ojalá que ya termine la temporada. Queda poco, nos esforzaremos con el equipo para lo que viene”, exclamó.

Así quedó el GP de Qatar

Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Carlos Sainz (Williams) Lando Norris (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Charles Leclerc (Ferrari) Liam Lawson (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull) Alex Albon (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) – DNF Isack Hadjar (Racing Bulls) – DNF Oliver Bearman (Haas) – DNF Nico Hulkenberg (Kick Sauber) – DNF

Franco Colapinto largó desde el Pit Lane en el GP de Qatar

No solo tuvo un mal desempeño en el sprint, sino que también debió comenzar la carrera desde el Pit Lane, y no fue por una cuestión propia. A cuatro horas del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, la escudería francesa Alpine informó en sus redes sociales que el piloto argentino, Franco Colapinto, comenzaría desde dicho sector debido a modificaciones que se realizaron en su auto tras la qualy.

“Franco comenzará el Gran Premio de Qatar desde Pit Lane después de que el equipo realizara unos cambios en el set up bajo del auto en parque cerrado”, afirmaron a través de un comunicado.

