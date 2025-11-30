A pura potencia: los dos goles de Lautaro Martínez para que Inter le gane a Pisa

Publicidad

Inter quería recuperar el terreno perdido y así poder acercarse a su acérrimo rival, AC Milan, que lideraba la Serie A. Y en su visita a Pisa, de la mano de un potente Lautaro Martínez, el elenco comandado por Cristian Chivu lo logró.

A partir de un doblete que anotó, el Toro marcó el camino. Primero con un zapatazo desde la medialuna, luego con el manual del 9: pegadito a la raya conectando el buscapié. El capitán volvió a convertir, algo que no hacía desde el pasado 9 de noviembre ante Lazio.

Luego de 21 días, Martínez marcó por duplicado, alcanzó los 10 tantos en la temporada (17 juegos) y ya suma 163 conquistas con la camiseta del Nerazzurri, por lo que ahora está a ocho festejos de alcanzar a Roberto Boninsegna, que es el tercer máximo artillero en la historia del club de la región de Lombardía.

Gracias a las anotaciones que hizo el nacido en Bahía Blanca, el elenco de Chivu quedó como escolta del Rossoneri, mientras que espera por el partido de AS Roma, que deberá recibir a Napoli y que, de conseguir la victoria, se trepará a cima de la Serie A.

El primer gol de Lautaro Martínez vs. Pisa

El segundo gol de Lautaro Martínez vs. Pisa

Tabla de posiciones de la Serie A