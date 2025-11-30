Es tendencia:
La impresionante doble atajada de Dibu Martínez en Aston Villa vs. Wolverhampton por la Premier League

Sobre el final de la primera parte, el arquero argentino apareció dos veces para salvar a su equipo.

Por Marco D'arcangelo

En el marco de la fecha 13 de la Premier League, en el Villa Park, Aston Villa recibió a Wolverhampton con el objetivo de lograr una victoria que le permita seguir con su buen andar en el certamen y volver a meterse dentro de la zona de clasificación a competencias internacionales. 

Sobre el final del primer tiempo, con el partido igualado sin goles, el arquero del elenco local, Emiliano Martínez, tuvo una brillante doble atajada tras un córner en contra para dejar con vida a su equipo y llegar al entretiempo con el marcador en cero. 

André ejecutó un córner desde la derecha al punto penal y allí apareció Yerson Mosquera para ganarle a todos de cabeza. Con grandes reflejos, Dibu llegó a cachetear la pelota, que luego pegó en el travesaño y picó en la línea. Tirado en el piso, el marplatense metió otro manotazo para despejar el balón.

Además, en la jugada previa al córner, el arquero argentino también fue clave para su equipo. Es que, tras una gran jugada de Wolverhampton por la banda derecha, Larsen definió dentro del área y Dibu se arrojó a su primer palo para despejar el balón al tiro de esquina. 

El atajadón de Dibu Martínez en el segundo tiempo

En el complemento, con el partido todavía 0 a 0, Dibu Martínez volvió a aparecer para salvar a su equipo. En esta oportunidad, tapado por varias piernas, se arrojó a su izquierda para tapar un remate de media distancia.

La tabla de posiciones de la Premier League

