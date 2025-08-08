Racing llamó a Boca para dar marcha atrás con la rescisión del contrato de Marcos Rojo: el insólito motivo

Luego de que la jornada haya tenido a Marcos Rojo como máximo protagonista al concretar su salida de Boca a través de una rescisión de contrato de mutuo acuerdo y posteriormente arreglar verbalmente su llegada a Racing para el segundo semestre de la temporada y con vistas hacia el próximo año. Sin embargo, ocurrió un suceso absolutamente inesperado.

El zaguero central de 35 años dejó de pertenecer a la institución de la ribera este viernes, luego de estampar la firma para interrumpir el vínculo de manera anticipada. Aunque todavía no lubricó su nuevo convenio con la Academia, el acuerdo ya está hecho entre el futbolista y el conjunto de Avellaneda, por lo que solo restaba aguardar el momento de que se concrete la firma.

Lo cierto es que este viernes a última hora, según pudo saber Bolavip, desde Racing llamaron a Boca para dar marcha atrás con la rescisión. Esto se debe a que Marcos Rojo no está habilitado para disputar el Torneo Clausura, según lo establece el reglamento de la Asociación del Fútbol Argentino, por lo que intentarán realizar una maniobra inédita en el país.

La dirigencia que encabeza Diego Milito se comunicó con la liderada por Juan Román Riquelme para que el traspaso del defensor se produzca a través de una transferencia entre los clubes. En el caso de que se haga de esa con un préstamo o una venta, el futbolista de jerarquía sí podría disputar los encuentros del campeonato doméstico, porque permitiría que sea inscripto.

Esto se explica porque el jugador recibió la libertad de acción después del 25 de julio a las 18 horas, que era el plazo máximo para realizarlo. De esta manera, únicamente está habilitado para disputar la Copa Argentina y la Copa Libertadores de América, pero no podrá ser parte del equipo que afronte el certamen del ámbito local durante esta parte del año.

Luego de que Milito se haya comunicado con la AFA y le hayan confirmado esta problemática, a la Academia no le quedará otra opción que negociar con el Xeneize si quiere tener a disposición al ex Manchester United y Sporting de Lisboa. Caso contrario, Gustavo Costas solo podría utilizar al surgido de Estudiantes de La Plata en la Copa Argentina y en la Copa Libertadores.

El artículo de la AFA en cuestión

“19.2.4. Con relación a lo dispuesto en el artículo 19.2, en el caso de los jugadores libres, solamente podrán ser registrados con posterioridad a las 18:00 horas del 24 de julio de 2025, en caso de que la libertad de contratación hubiera ocurrido con anterioridad a dicha fecha.

19.2.5. En el supuesto caso que el jugador registrado por el Club (de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.2.) provenga de otro Club miembro de la LPF, este último podrá también reemplazarlo dentro de los plazos establecidos en dicho artículo, siempre y cuando se cumplan las condiciones enunciadas en los artículos 19.2.1, 19.2.2, 19.2.3 y 19.2.4.”.

