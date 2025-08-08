El inesperado deseo de Marcos Rojo para el clásico entre Boca y Racing en La Bombonera

Sin dudas, el nombre que acaparó la atención de todos en las últimas horas es Marcos Rojo, luego de su salida de Boca a través de la rescisión del contrato y su inminente llegada a Racing para continuar su carrera en el fútbol argentino. Esta acumulación de sucesos, lo volvió a poner en el foco de todos y él mismo se encargó de decir una frase que generó aún más revuelo todavía.

En la tarde del jueves acordó verbalmente interrumpir su vínculo de manera anticipada, luego de la propuesta que le acercó Juan Román Riquelme. Durante la jornada del viernes lo convirtió en realidad y se confirmó que su próximo paso estará en Avellaneda, donde vestirá la camiseta de la Academia. Sin embargo, sus propias palabras hicieron que todo el ambiente esté atento a sus movimientos.

Lo cierto es que cuando se retiró del establecimiento en el que estampó la firma para convertirse en agente libre, fue consultado sobre una posible presencia en La Bombonera este sábado. Ante la pregunta “¿Vas a ir a la cancha de Boca?” de un periodista presente en el lugar, Rojo dejó en claro su deseo. “Creo que si. Espero que pueda ir”, sentenció el zaguero central de 35 años.

De esta manera, el defensor no titubeó al manifestar que quiere estar en el estadio donde el Xeneize se medirá ante la Academia por la cuarta jornada del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, es una decisión de la institución visitante ya que todavía no firmó su nuevo contrato, tampoco fue presentado oficialmente y mucho menos entrenó junto a sus nuevos compañeros.

Cabe destacar que este sábado desde las 16:30, Boca y Racing se enfrentan en un nuevo clásico del fútbol argentino, en el que los dirigidos por Russo atraviesan una muy extensa racha negativa y el clima no será nada sencillo, lo que podría agravarse con Rojo en el terreno. En contraparte, los hombres de Costas están próximos a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores.

En definitiva, la dirigencia que encabeza Diego Milito y el cuerpo técnico se encargarán de determinar si el ex Manchester United dirá presente en La Bombonera para acompañar al plantel o si conviene que se sume a la delegación a partir del siguiente compromiso, cuando deba viajar a Uruguay para dar inicio a los mata-mata del certamen internacional más importante de América.

Las otras declaraciones de Marcos Rojo

Además de las resaltadas anteriormente, Rojo se refirió a cómo se dio su salida y mencionó: “No hablé con Riquelme, hablé con Delgado ayer, pero muy poco“. Luego, sobre su sanción por problemas de conducta, añadió: “No sé, eso le tienen que preguntar a Russo. Yo no sé quien tomó la decisión. Hablé con mis compañeros hoy a la mañana. Por suerte pude estar con ellos y despedirme”.

