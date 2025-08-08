El picante mensaje de la esposa de Marcos Rojo tras la rescisión con Boca: “Que la cuenten como quieran”

En las últimas horas, el máximo protagonista del fútbol argentino tiene nombre y apellido: Marcos Rojo. Su reciente salida de Boca a través de la rescisión de contrato que se realizó en mutuo acuerdo con la dirigencia y el posterior acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Racing, lo puso indiscutidamente en el centro de la escena y acaparó la atención de todo el ambiente.

Luego de irse del club habiendo interrumpido el vínculo de manera anticipada, tal como le ofreció Juan Román Riquelme, desde Avellaneda lo tentaron para ser parte del plantel que dirige Gustavo Costas y está próximo a disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. En ese contexto, dejó la institución en medio de una sanción por conducta inapropiada por la que fue penado.

Sin embargo, su esposa se encargó de dejar un mensaje más que contundente mientras todos los cañones apuntan a que su salida del Xeneize estuvo vinculadas al comportamiento que no fue aceptado puertas adentro. “Te vas con la frente en alto como sos vos: LEAL y RESPETUOSO”, escribió Eugenia Lusardo y haciendo énfasis en las últimas palabras para describir a su marido.

Lejos de quedar en esas palabras, en la misma publicación que realizó en su cuenta personal, agregó: “Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”. Y para culminar, lo hizo con una frase típica que es moneda corriente en la sociedad argentina en situaciones con problemáticas medianamente similares. “Los demás que la cuenten como quieran”, cerró.

El posteo de Eugenia Lusardo que Marcos Rojo recompartió en Instagram.

Marcos Rojo rompió el silencio

El zaguero central de jerarquía que está próximo a ser presentado como nuevo jugador de Racing por un periodo de un año y medio de contrato, decidió romper el silencio y se refirió a su reciente salida de la institución azul y oro. Delante de los micrófonos, el defensor fue muy claro en su expresión y reveló: “No hablé con Riquelme, hablé con Delgado ayer, pero muy poco“.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, también hizo referencia al hecho de haber sido marginado de los otros futbolistas en las prácticas. “No sé, eso le tienen que preguntar a Russo.Yo no sé quien tomó la decisión”, soltó. Y en cuanto a su breve paso por el predio, añadió: “Hablé con mis compañeros hoy a la mañana. Por suerte pude estar con ellos y despedirme“.

Los números de Marcos Rojo en Boca

Desde su sorprendente arribo a la institución a principios de 2021 en condición de agente libre tras su segundo paso por Estudiantes, Marcos Rojo disputó un total de 118 partidos oficiales y consiguió convertir 9 goles. En ese lapso de tiempo, el ex capitán conquistó 4 títulos domésticos: Copa Argentina 2020, Copa de la Liga 2022, Campeonato 2022 y Supercopa Argentina 2022.

