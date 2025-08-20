Racing lo blindó en 20 millones y Gustavo Costas lo perdería por la mitad en medio de la Copa Libertadores

Gustavo Costas no deja de soñar. La victoria de Racing sobre Peñarol en los octavos de final de la Copa Libertadores lo transformó en uno de los firmes candidatos a ganar el certamen, pero en los cuartos primero tendrá que medirse frente a Vélez Sarsfield.

Mientras en Avellaneda esperan las fechas para lo que serán los cruces en el José Amalfitani y en el Cilindro, respectivamente, al entrenador le hicieron saber que la continuidad de Marco Di Césare está en duda. Si bien no viene teniendo tanta regularidad porque alterna la titularidad con Franco Pardo y Nazareno Colombo, es clave dentro del plantel.

Es cierto que el mendocino mermó en su rendimiento y no es el mismo que mostró a lo largo de todo el año pasado, pero Costas confía muchísimo en él. Pese a ello, su futuro podría estar en Bahía, que está dispuesto a desembolsar cerca de 10 millones de dólares para llevárselo. Eso sí, su cláusula de rescisión está fijada en 20 millones, pero Diego Milito no tendría problema alguno en venderlo por la mitad de lo que exigía hasta hace un tiempo.

Cabe destacar que Di Césare tiene contrato con Racing hasta el 31 de diciembre de 2027 y que hace unos meses apareció en el radar de Torino, RB Leipzig y Udinese, pero solamente quedó en un sondeo. Otro dato a resaltar es que el mercado de pases en Brasil finalizará el próximo 2 de septiembre, por lo que Bahía tiene tiempo de negociar con la Acadé. Pero en caso de emigrar, en Avellaneda podrán solicitar un cupo extra para incorporar hasta el 31 de agosto.

Marco Di Césare podría dejar de jugar en Racing.

Los números de la venta de Marco Di Césare a Racing

La gran curiosidad de la llegada de Marco Di Césare a Racing es que la operación no se realiza por una suma de dinero, sino por el pase de otros futbolistas. Para quedarse con el 70% del defensor, la Academia le dio a Argentinos Juniors el 60% de Maximiliano Romero y el 90% de Nicolás Oroz.

Por otra parte, el equipo de Avellaneda dio por saldada una deuda que tenían los de La Paternal por una venta de Gonzalo Piovi.

Las estadísticas de Marco Di Césare desde que llegó a Racing

Después de abandonar Argentinos Juniors y pasar a Racing, no solo se afianzó como habitual titular, sino que también fue clave para los títulos de la Copa Sudamericana, en 2024, y la Conmebol Recopa, en 2025.

Si bien Marco Di Césare ahora alterna con Franco Pardo y Nazareno Colombo, sigue siendo importante para Gustavo Costas. Hasta el momento, afrontó un total de 57 partidos con la camiseta de la Academia, con la que anotó dos goles y no aportó asistencias.

