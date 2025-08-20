"Noche épica de Racing para la idolatría de varios, pero que expone a un mal capitán por la conducta de Arias"

Noche inolvidable, histórica, épica. Proeza del Racing de Gustavo Costas en la Copa Libertadores ante Peñarol. El DT se la jugó con su estrategia y le salió bárbaro, poniendo a Rocky Balboa y a Marcos Rojo de titulares. No tengo dudas que va camino a ser el técnico más importante de la historia del club.

Maravilla Martínez ya es otro que se suma a la lista de ídolos de Racing, y cada partido que pasa lo confirma aún más. Su paso por la Academia ya es parte de la historia grande del fútbol argentino y de la institución. Sus dos goles de ayer son esa clara muestra. Igual, ojo…

Costas se jacta de que el mundo está conspirando contra Racing, y no es así. El que le dieron ayer fue un penalcito, Gustavo. Además de Maravilla, también apareció Franco Pardo en la agonía, siendo el héroe de la jornada. Y antes estuvo Gabriel Arias salvando a Racing, pero quiero hablarle un poco del arquero.

Podrás ser héroe del equipo con alguna de tus salvadas, pero ayer demostraste que sos un mal capitán, Gabriel. Un capitán festeja con sus compañeros en las buenas. ¡Le ganaron con épica a Peñarol! ¡Se metieron entre los ocho mejores de América! Y vos con cara de culo sentado en el banco…

Escuchame una cosa, Gabriel: en la Libertadores 2023 contra Boca, Chiquito Romero atajó tres y vos ni uno, y Racing quedó afuera por penales. Estuvo perfecto lo que intentó Costas en sacarte y probar con Cambeses para los penales, que encima tiene gran efectividad.

Por suerte para Racing, al final no llegaron a la pena máxima y clasificaron antes. Esto no quita que la actitud de Gabriel Arias haya sido de un muy mal capitán. Expone todos los domingos a sus técnicos con indicaciones sobre la forma en la que el equipo debería jugar, y encima se enoja cuando lo sacan para los penales, algo que ya dejó claro que no tiene como virtud.

Fecha de cuartos de final para el partido entre Racing y Vélez

El partido de ida se disputará en el Estadio José Amalfitani, entre el martes 16 y el jueves 25 de septiembre. La revancha será en el Cilindro de Avellaneda siete días más tarde.