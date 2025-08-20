El mensaje de Marcos Rojo tras ser expulsado en su primer partido como titular en Racing

Al primer partido como titular de Marcos Rojo con la camiseta de Racing no le faltó absolutamente nada. El zaguero, que había jugado un puñado de minutos en Montevideo, fue uno de los protagonistas de la noche: participó en el 1 a 0, le anularon un gol, salió de la cancha sin siquiera haber recibido una amarilla y terminó siendo expulsado en el banco de suplentes. A todo eso se le suma una magistral labor defensiva.

Más allá de todas las situaciones vividas dentro y fuera del campo de juego, el marcador central terminó festejando en su regreso a la Copa Libertadores tras casi dos años. Tras la emocionante noche en Avellaneda, el ex-Manchester United se pronunció en sus redes sociales.

“Que alegría volver a jugar estos partidos. Muchas gracias, Racing. Terrible esfuerzo de todos“, escribió Rojo en su cuenta oficial de Instagram, celebrando la agónica clasificación a cuartos de final. Junto al escrito, una imagen suya con la 6 y el “Marcos R.” en la espalda.

Ahora Rojo deberá esperar al fallo de Unidad Disciplinaria de Conmebol por la tarjeta roja que le mostró Wilmar Roldán. En caso de recibir una fecha de suspensión, regresará para la revancha ante Vélez. en el Cilindro. Si le dan dos, se perderá toda la serie. Cabe recordar que el ex-Boca solo está habilitado para jugar Libertadores y Copa Argentina.

Qué dijo Costas de la expulsión de Marcos Rojo

Quien se mostró sorprendido por la decisión de Roldán de mostrarle la roja a Rojo fue Gustavo Costas, que se pronunció al respecto en conferencia de prensa: “No dijo nada. Yo estaba a dos metros. Le sacó amarilla, se vio vuelta y lo echó. La verdad es que me sorprendió”.

Publicidad

Publicidad

Curiosamente, el ex-Estudiantes también había sido expulsado en su última aparición como titular en la Copa Libertadores. En esa oportunidad, fue por segunda amarilla en las semifinales de la edición 2023 ante Palmeiras. Por esa razón, se perdió la final ante Fluminense en el Maracaná.

Racing y Vélez se verán las caras en cuartos de final

Con los resultados del martes, la Copa Libertadores tiene presencia argentina en semifinales asegurada. Esto se debe a que Racing, que eliminó a Peñarol, deberá enfrentarse con Vélez, verdugo de Fortaleza. Los dos equipos se verán las caras en una apasionante serie de cuartos de final.

El partido de ida se disputará en el Estadio José Amalfitani, entre el martes 16 y el jueves 25 de septiembre. La revancha será en el Cilindro de Avellaneda siete días más tarde.

Publicidad

Publicidad

ver también Copa Libertadores: ¿Racing – Vélez se juega con público visitante?