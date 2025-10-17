Racing 1-0 Aldosivi, por el Torneo Clausura: gol de Vietto picando el penal

Este viernes 17 de octubre se enfrentan Racing y Aldosivi por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 en el Cilindro de Avellaneda. El encuentro comienza a las 19.00 y se puede ver por TNT Sports. Además, el árbitro es Sebastián Zunino y Diego Ceballos será responsable del VAR.

La Academia viene de ganarle 3-1 a Banfield como visitante y aunque esta fuera de los ocho mejores de la Zona A con 16 puntos, una nueva victoria le podría facilitar ese ingreso a los playoffs. El Tiburón tuvo un respiro en la seguidilla de triunfos ante Unión y Huracán, pero su misión sigue siendo la misma: salvar la categoría.

Racing 1-0 Aldosivi: el gol de Vietto de penal

Zunino sancionó con asistencia del VAR un penal por mano de Fernando Román, que terminó siendo amonestado, y Luciano Vietto lo picó para señalar el gol que puso a Racing a ganar 1-0 sobre Aldosivi.

Así forma Racing

El equipo de Gustavo Costas forma con Cambeses; Martirena, Di Cesare, García Basso, Quirós; Zuculini, Richard Sánchez; Degregorio, Vietto, Conechny y Balboa.

Así forma Aldosivi

Aldosivi sale a la cancha con Carranza; Román, Cabral, Moya, Cerato; Serrago, Gino, Bochi, Guzmán; Rami y Giani.