Simeone, tajante sobre la ausencia de Julián Álvarez en los premios The Best: “Uno de los mejores delanteros del mundo”

En las últimas horas el mundo del fútbol está envuelto en una nueva polémica: la llamativa ausencia de Julián Álvarez en los premios The Best 2025. Es que este jueves la FIFA hizo público los nominados a cada una de las categorías que ya están en plena votación, donde el argentino no integra ni al Mejor Jugador ni a Mejor Delantero. Y las consecuencias no tardaron en llegar…

De más está decir el tremendo presente que atraviesa el delantero desde su arribo a Atlético de Madrid tras llegar procedente de Manchester City hace poco más de un año. La temporada del oriundo de Calchín fue realmente magnífica y los números hablan por sí solos. Es que convirtió 29 goles y repartió 8 asistencias en 57 partidos oficiales, pero parece que no es suficiente.

Lo cierto es que en medio de esta enorme controversia que mantiene en vilo al mundo del fútbol, Diego Simeone rompió el silencio. En una conferencia de prensa protocolar, fue consultado sobre la ausencia de Julián entre los aspirantes al galardón en cuestión y no dudó. “No soy el que termina tomando decisiones de si está o no está“, empezó el director técnico albiceleste.

Julián Álvarez, delantero argentino de Atlético de Madrid. (Getty Images)

Después de esa primera frase en relación al tema, el Cholo entró en detalles y se extendió brevemente para dar a conocer su opinión. “Yo entiendo lo que transmito: para nosotros es un jugador importantísimo, seguramente uno de los mejores delanteros del mundo“, sentenció de forma contundente el entrenador del conjunto colchonero, de estrecha relación con la Araña.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, Simeone no tardó en ampliar su discurso al respecto. A modo de conclusión para cerrar con la consulta del periodista ante esta cuestión futbolera, el Cholo se sinceró una vez más y manifestó: “Lo tenemos nosotros, lo tenemos que cuidar y ojalá que nos siga dando todo lo que nos está dando que es un montón“.

De esta manera, el DT de Julián dejó a las claras cuál es su más sincera opinión en cuanto a la ausencia del cordobés entre los candidatos a quedarse con el premio al Mejor Futbolista de la temporada 2024/25 o, incluso, al Mejor Delantero del ciclo ya destacado. Sin embargo, la FIFA optó por poner a otros protagonistas por encima del campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

