Con el valioso triunfo en el Superclásico ante Boca como paréntesis, en las últimas semanas mermaron las referencias al River de Martín Demichelis como a esa máquina imposible de frenar. Una dura derrota 5-1 en la visita a Fluminense por Copa Libertadores y la más reciente en la visita a Talleres en Córdoba por la Liga Profesional, aunque lejos de poner en riesgo su liderazgo, dieron lugar a algunos de los cuestionamientos que se le habían hecho al entrenador tras los primeros partidos de su ciclo.

En la conferencia de prensa posterior a la última derrota, el DT del Millonario recibió algunos cuestionamientos sobre sus decisiones tácticas y fue por eso que el periodista Toti Pasman señaló una diferencia que le toca sufrir a este en relación a la manera en la que, también en la derrota, se trataba a Marcelo Gallardo.

“¿Saben que noto? Y no me gusta. Que a Demichelis se le animan todos. A Gallardo, no. A Demichelis todos le dicen en el medio de la conferencia, ‘che, como te agarraron mal parado de contra, a Enzo Pérez le pasaba la pelota por arriba y no paraban a nadie en la mitad de la cancha, ¿qué pasa, Micho?'”, remarcó en Radio Del Plata.

Y agregó: “Los mismos periodistas que a Gallardo le decían ‘Marcelo, qué bien te salió el cambio hoy’, ahora a Demichelis se le animan en la conferencia de prensa. No me molesta que le vayan con los tapones de punta. Pero que a Gallardo le dijeran ‘qué bien te pega el sol en el River Camp’ y a Demichelis ‘qué mal parado te agarraron hoy’… ¡Paren un poco!”.

Según Toti Pasman, Demichelis tiene incluso mucha mayor presión que la que puede tener Jorge Almirón en Boca, debido a que al DT de River le tocó iniciar su proceso inmediatamente después de quien se convirtió en uno de los más grandes ídolos de la historia del club, mientras que el Xeneize reemplazó a un inexperto Hugo Ibarra.