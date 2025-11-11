Tras irse mal de Boca, Pol Fernández podría descender dos veces en un año por un insólito motivo

A falta de una fecha para el cierre del Torneo Clausura, Godoy Cruz se encuentra comprometido en la lucha por la permanencia, ya que en condición de local deberá vencer a Deportivo Riestra y esperar que Aldosivi no le gane a San Martín de San Juan para forzar un desempate.

Pol Fernández, un referente del Tomba, se encuentra atravesando un año particular, debido a que no solo podría perder la categoría con el elenco mendocino, sino que también lo puede hacer con Fortaleza de Brasil, equipo con el que jugó durante la primera parte de la temporada.

Es que, con Godoy Cruz aspirando a un desempate por la permanencia por la tabla anual, Pol Fernández está seriamente comprometido con la lucha. En caso de perder la categoría, será el regreso del elenco mendocino a la segunda división del fútbol argentino tras 16 años.

Por otro lado, Fortaleza, su ex club, también está comprometido con la permanencia. Con Martín Palermo como entrenador, el elenco brasileño se encuentra en la posición 18 del Brasileirao, por lo que se encuentra en zona de descenso y está a cinco puntos de la salvación, con 6 partidos por disputarse.

Tras su salida de Boca a fines del año pasado luego de no renovar su contrato, el mediocampista de 34 años no tuvo el mejor de los desempeños dentro del campo de juego, a tal punto que en el elenco brasileño tuvo que rescindir su vínculo ya que era resistido por los hinchas.

Desde su llegada a Godoy Cruz, en su segundo ciclo en el club, el volante se convirtió en referente del equipo y hasta llegó a portar la cinta de capitán. A pesar de esto, tampoco tiene el mejor de los rendimientos, por lo que solamente completó los 90 minutos en 4 de los 13 partidos que disputó.

Cabe destacar que el Tomba se complicó solo en la lucha por la permanencia. Tras un buen primer semestre, en el que quedó noveno en su grupo y clasificó primero en la Copa Sudamericana, en el Clausura solamente ganó uno de los 15 partidos que disputó, por lo que se hundió en la tabla anual.

Así las cosas, el mediocampista tendrá un cierre de temporada complejo, ya que hará fuerza para que los dos equipos mantengan la categoría. En caso de que uno de los dos desciendan, será la primera vez en su carrera en la que un equipo suyo baje de categoría.

Qué necesita Godoy Cruz para salvarse del descenso

El panorama del Tomba es claro. En la última fecha del Clausura deberá ganarle a Deportivo Riestra como local y esperar que Aldosivi no le gane a San Martín en Mar del Plata. Si el Tiburón empata, jugará un desempate contra ellos, mientras que si ganan los sanjuaninos, se los enfrentará.

En caso de no sumar de a tres contra el Malevo, o bien si gana pero Aldosivi suma de a tres, el equipo mendocino automáticamente perderá la categoría a través de la tabla anual. Actualmente se encuentra en la última posición con 28 unidades.

Qué necesita Fortaleza para salvarse del descenso

El elenco brasileño, por su parte, tiene 6 partidos por disputar por el Brasileirao. Para salvarse del descenso, deberá sumar cuatro puntos más que Vitoria, el equipo que hoy se está manteniendo en primera, y también tendrá que sacar tres puntos más que Santos, que está en descenso.

