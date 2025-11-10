Mientras todos los flashes se los están llevando Boca y River sus chances de campeonar o clasificar a torneos internacionales, la Liga Profesional de Fútbol tendrá el próximo fin de semana una definición para el infarto para determinar los dos equipos que perderán la categoría.
¿Los protagonistas? Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, que tienen diferentes posibilidades y solo uno se salvará de jugar el año que viene en la Primera B Nacional.
Si el torneo terminara hoy, San Martín descendería por promedios y Godoy Cruz por tabla anual. Sí, el equipo que ahora dirige el Turco Omar Asad tuvo una caída libre en la última parte del año y es el que más comprometido llega a la definición, ya que solo puede aspirar a disputar un desempate para no descender como mejor escenario.
¿Un condimento más? Aldosivi y San Martín tienen que enfrentarse en Mar del Plata en lo que será un duelo directo. El que gane se salvará del descenso y condenará a su rival, mientras que Godoy Cruz deberá ganarle sí o sí a Deportivo Riestra como local y esperar un guiño desde el Minella.
El Excel de la definición del descenso
Ante semejante epílogo, en las redes sociales no tardó en aparecer el famoso Excel con todos los escenarios posibles para la 16° jornada.
ver también
Qué tiene que pasar para que River no clasifique a los octavos de final del Torneo Clausura
En el mismo se puede ver cómo Godoy Cruz es el más comprometido de los 3, ya que está obligado a ganar y esperar resultados en Mar del Plata para al menos forzar un desempate frente a alguno de los dos.
Cuándo se juega la definición del descenso
Desde la Liga Profesional no confirmaron ni días ni horarios de los encuentros que definirán los dos descensos. Los mismos podrían ser el sábado 15 o el domingo 16 y, lógicamente, se jugarán en simultáneo.
Así está la tabla de promedios de la Liga Profesional:
|#
|Equipos
|Prom
|Pts
|PJ
|´23
|´24
|´25
|1
|River
|1.832
|207
|113
|85
|70
|52
|2
|Boca Jrs.
|1.664
|188
|113
|62
|67
|59
|3
|Racing
|1.593
|180
|113
|60
|70
|50
|4
|Central
|1.575
|178
|113
|65
|47
|66
|5
|Talleres
|1.522
|172
|113
|67
|72
|33
|6
|Estudiantes
|1.478
|167
|113
|62
|63
|42
|7
|Vélez
|1.464
|164
|112
|49
|76
|39
|8
|Lanús
|1.442
|163
|113
|57
|59
|47
|9
|Argentinos
|1.438
|161
|112
|54
|56
|51
|10
|San Lorenzo
|1.407
|159
|113
|64
|45
|50
|11
|Huracán
|1.407
|159
|113
|51
|62
|46
|12
|Riestra
|1.394
|99
|71
|0
|48
|51
|13
|Independiente
|1.384
|155
|112
|51
|63
|41
|14
|Godoy Cruz
|1.372
|155
|113
|63
|64
|28
|15
|Defensa
|1.363
|154
|113
|58
|58
|38
|16
|Barracas
|1.292
|146
|113
|49
|49
|48
|17
|Platense
|1.292
|146
|113
|54
|57
|35
|18
|Unión
|1.274
|144
|113
|46
|60
|38
|19
|Belgrano
|1.268
|142
|112
|57
|49
|36
|20
|Atl. Tucumán
|1.221
|138
|113
|54
|50
|34
|21
|Instituto
|1.221
|138
|113
|52
|53
|33
|22
|Ind. Rivadavia
|1.197
|85
|71
|0
|46
|39
|23
|Tigre
|1.195
|135
|113
|47
|39
|49
|24
|Newell’s
|1.195
|135
|113
|53
|49
|33
|25
|Central Córdoba
|1.161
|130
|112
|48
|42
|40
|26
|Banfield
|1.133
|128
|113
|53
|41
|34
|27
|Gimnasia
|1.116
|125
|112
|45
|48
|32
|28
|Sarmiento
|1.018
|115
|113
|46
|35
|34
|29
|Aldosivi
|0.968
|30
|31
|0
|0
|30
|30
|San Martín
|0.903
|28
|31
|0
|0
|28
Así está la tabla anual de la Liga Profesional del fútbol argentino:
|#
|Equipos
|PTS
|J
|+/-
|G
|E
|P
|1
|Central
|66
|31
|25
|18
|12
|1
|2
|Boca Jrs.
|59
|31
|27
|17
|8
|6
|3
|River
|52
|31
|17
|14
|10
|7
|4
|Argentinos
|51
|30
|18
|14
|9
|7
|5
|Riestra
|51
|30
|14
|13
|12
|5
|6
|Racing
|50
|31
|12
|15
|5
|11
|7
|San Lorenzo
|50
|31
|6
|13
|11
|7
|8
|Tigre
|49
|31
|9
|13
|10
|8
|9
|Barracas
|48
|31
|4
|12
|12
|7
|10
|Lanús
|47
|31
|7
|12
|11
|8
|11
|Huracán
|46
|31
|2
|12
|10
|9
|12
|Estudiantes
|42
|31
|-1
|11
|9
|11
|13
|Independiente
|41
|30
|10
|10
|11
|9
|14
|Central Córdoba
|40
|30
|5
|10
|10
|10
|15
|Ind. Rivadavia
|39
|30
|-2
|9
|12
|9
|16
|Vélez
|39
|30
|-6
|11
|6
|13
|17
|Unión
|38
|31
|1
|9
|11
|11
|18
|Defensa
|38
|31
|-7
|10
|8
|13
|19
|Belgrano
|36
|30
|-7
|7
|15
|8
|20
|Platense
|35
|31
|-8
|8
|11
|12
|21
|Atl. Tucumán
|34
|31
|-7
|10
|4
|17
|22
|Banfield
|34
|31
|-11
|9
|7
|15
|23
|Sarmiento
|34
|31
|-12
|7
|13
|11
|24
|Talleres
|33
|31
|-7
|7
|12
|12
|25
|Newell’s
|33
|31
|-12
|8
|9
|14
|26
|Instituto
|33
|31
|-12
|8
|9
|14
|27
|Gimnasia
|32
|30
|-16
|9
|5
|16
|28
|Aldosivi
|30
|31
|-17
|8
|6
|17
|29
|San Martín
|28
|31
|-14
|6
|10
|15
|30
|Godoy Cruz
|28
|31
|-18
|4
|16
|11