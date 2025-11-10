Mientras todos los flashes se los están llevando Boca y River sus chances de campeonar o clasificar a torneos internacionales, la Liga Profesional de Fútbol tendrá el próximo fin de semana una definición para el infarto para determinar los dos equipos que perderán la categoría.

¿Los protagonistas? Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, que tienen diferentes posibilidades y solo uno se salvará de jugar el año que viene en la Primera B Nacional.

Si el torneo terminara hoy, San Martín descendería por promedios y Godoy Cruz por tabla anual. Sí, el equipo que ahora dirige el Turco Omar Asad tuvo una caída libre en la última parte del año y es el que más comprometido llega a la definición, ya que solo puede aspirar a disputar un desempate para no descender como mejor escenario.

¿Un condimento más? Aldosivi y San Martín tienen que enfrentarse en Mar del Plata en lo que será un duelo directo. El que gane se salvará del descenso y condenará a su rival, mientras que Godoy Cruz deberá ganarle sí o sí a Deportivo Riestra como local y esperar un guiño desde el Minella.

El Excel de la definición del descenso

Ante semejante epílogo, en las redes sociales no tardó en aparecer el famoso Excel con todos los escenarios posibles para la 16° jornada.

En el mismo se puede ver cómo Godoy Cruz es el más comprometido de los 3, ya que está obligado a ganar y esperar resultados en Mar del Plata para al menos forzar un desempate frente a alguno de los dos.

Cuándo se juega la definición del descenso

Desde la Liga Profesional no confirmaron ni días ni horarios de los encuentros que definirán los dos descensos. Los mismos podrían ser el sábado 15 o el domingo 16 y, lógicamente, se jugarán en simultáneo.

Así está la tabla de promedios de la Liga Profesional:

# Equipos Prom Pts PJ ´23 ´24 ´25 1 River 1.832 207 113 85 70 52 2 Boca Jrs. 1.664 188 113 62 67 59 3 Racing 1.593 180 113 60 70 50 4 Central 1.575 178 113 65 47 66 5 Talleres 1.522 172 113 67 72 33 6 Estudiantes 1.478 167 113 62 63 42 7 Vélez 1.464 164 112 49 76 39 8 Lanús 1.442 163 113 57 59 47 9 Argentinos 1.438 161 112 54 56 51 10 San Lorenzo 1.407 159 113 64 45 50 11 Huracán 1.407 159 113 51 62 46 12 Riestra 1.394 99 71 0 48 51 13 Independiente 1.384 155 112 51 63 41 14 Godoy Cruz 1.372 155 113 63 64 28 15 Defensa 1.363 154 113 58 58 38 16 Barracas 1.292 146 113 49 49 48 17 Platense 1.292 146 113 54 57 35 18 Unión 1.274 144 113 46 60 38 19 Belgrano 1.268 142 112 57 49 36 20 Atl. Tucumán 1.221 138 113 54 50 34 21 Instituto 1.221 138 113 52 53 33 22 Ind. Rivadavia 1.197 85 71 0 46 39 23 Tigre 1.195 135 113 47 39 49 24 Newell’s 1.195 135 113 53 49 33 25 Central Córdoba 1.161 130 112 48 42 40 26 Banfield 1.133 128 113 53 41 34 27 Gimnasia 1.116 125 112 45 48 32 28 Sarmiento 1.018 115 113 46 35 34 29 Aldosivi 0.968 30 31 0 0 30 30 San Martín 0.903 28 31 0 0 28 El último de esta tabla perderá la categoría.

