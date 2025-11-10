Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga Profesional

Tabla del descenso: el Excel con los resultados y probabilidades para la última fecha del Torneo Clausura

El próximo fin de semana quedarán definidos los tres equipos que perderán la categoría. Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Aldosivi se juegan todo para zafar.

Por Pablo Rodríguez Denis

Seguí a Bolavip en Google!
Godoy Cruz, el más comprometido, solo puede aspirar a un desempate.
© GettyGodoy Cruz, el más comprometido, solo puede aspirar a un desempate.

Mientras todos los flashes se los están llevando Boca y River sus chances de campeonar o clasificar a torneos internacionales, la Liga Profesional de Fútbol tendrá el próximo fin de semana una definición para el infarto para determinar los dos equipos que perderán la categoría.

¿Los protagonistas? Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz de Mendoza, que tienen diferentes posibilidades y solo uno se salvará de jugar el año que viene en la Primera B Nacional.

Si el torneo terminara hoy, San Martín descendería por promedios y Godoy Cruz por tabla anual. Sí, el equipo que ahora dirige el Turco Omar Asad tuvo una caída libre en la última parte del año y es el que más comprometido llega a la definición, ya que solo puede aspirar a disputar un desempate para no descender como mejor escenario.

¿Un condimento más? Aldosivi y San Martín tienen que enfrentarse en Mar del Plata en lo que será un duelo directo. El que gane se salvará del descenso y condenará a su rival, mientras que Godoy Cruz deberá ganarle sí o sí a Deportivo Riestra como local y esperar un guiño desde el Minella.

El Excel de la definición del descenso

Ante semejante epílogo, en las redes sociales no tardó en aparecer el famoso Excel con todos los escenarios posibles para la 16° jornada.

Tweet placeholder
Publicidad
Qué tiene que pasar para que River no clasifique a los octavos de final del Torneo Clausura

ver también

Qué tiene que pasar para que River no clasifique a los octavos de final del Torneo Clausura

En el mismo se puede ver cómo Godoy Cruz es el más comprometido de los 3, ya que está obligado a ganar y esperar resultados en Mar del Plata para al menos forzar un desempate frente a alguno de los dos.

Cuándo se juega la definición del descenso

Desde la Liga Profesional no confirmaron ni días ni horarios de los encuentros que definirán los dos descensos. Los mismos podrían ser el sábado 15 o el domingo 16 y, lógicamente, se jugarán en simultáneo.

Así está la tabla de promedios de la Liga Profesional:

#EquiposPromPtsPJ´23´24´25
1River1.832207113857052
2Boca Jrs.1.664188113626759
3Racing1.593180113607050
4Central1.575178113654766
5Talleres1.522172113677233
6Estudiantes1.478167113626342
7Vélez1.464164112497639
8Lanús1.442163113575947
9Argentinos1.438161112545651
10San Lorenzo1.407159113644550
11Huracán1.407159113516246
12Riestra1.394997104851
13Independiente1.384155112516341
14Godoy Cruz1.372155113636428
15Defensa1.363154113585838
16Barracas1.292146113494948
17Platense1.292146113545735
18Unión1.274144113466038
19Belgrano1.268142112574936
20Atl. Tucumán1.221138113545034
21Instituto1.221138113525333
22Ind. Rivadavia1.197857104639
23Tigre1.195135113473949
24Newell’s1.195135113534933
25Central Córdoba1.161130112484240
26Banfield1.133128113534134
27Gimnasia1.116125112454832
28Sarmiento1.018115113463534
29Aldosivi0.96830310030
30San Martín0.90328310028
El último de esta tabla perderá la categoría.
Publicidad

Así está la tabla anual de la Liga Profesional del fútbol argentino:

#EquiposPTSJ+/-GEP
1Central66312518121
2Boca Jrs.5931271786
3River52311714107
4Argentinos5130181497
5Riestra51301413125
6Racing50311215511
7San Lorenzo5031613117
8Tigre4931913108
9Barracas4831412127
10Lanús4731712118
11Huracán4631212109
12Estudiantes4231-111911
13Independiente41301010119
14Central Córdoba40305101010
15Ind. Rivadavia3930-29129
16Vélez3930-611613
17Unión3831191111
18Defensa3831-710813
19Belgrano3630-77158
20Platense3531-881112
21Atl. Tucumán3431-710417
22Banfield3431-119715
23Sarmiento3431-1271311
24Talleres3331-771212
25Newell’s3331-128914
26Instituto3331-128914
27Gimnasia3230-169516
28Aldosivi3031-178617
29San Martín2831-1461015
30Godoy Cruz2831-1841611
El último de esta tabla perderá la categoría.
pablo rodríguez denis
Pablo Rodríguez Denis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Al rojo vivo: así quedó la lucha por el descenso tras la victoria de Gimnasia y el empate entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz
Fútbol Argentino

Al rojo vivo: así quedó la lucha por el descenso tras la victoria de Gimnasia y el empate entre San Martín de San Juan y Godoy Cruz

Escándalo: Aldosivi le pedirá a AFA que le quiten puntos a Godoy Cruz
Fútbol Argentino

Escándalo: Aldosivi le pedirá a AFA que le quiten puntos a Godoy Cruz

Sebastián Battaglia, candidato para llegar a Godoy Cruz, que acaba de despedir a Walter Ribonetto
Fútbol Argentino

Sebastián Battaglia, candidato para llegar a Godoy Cruz, que acaba de despedir a Walter Ribonetto

"Cuando terminó el partido tuve ganas de escribirle a Russo y decirle que ganamos"
Boca Juniors

"Cuando terminó el partido tuve ganas de escribirle a Russo y decirle que ganamos"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo