Tras recibir la sanción de Conmebol en la Sudamericana, los jugadores de Independiente rompieron el silencio: “Dolor e injusticia”

Después de que se haya conocido la sanción definitiva que la Conmebol le impuso a Independiente por los incidentes ocurridos ante Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, el plantel decidió romper el silencio. Con los referentes al frente, los jugadores leyeron un comunicado y dejaron en claro cuál es su tajante postura al respecto.

Cabe recordar que el jueves, el ente regulador informó que el Rojo quedó eliminado de la competición continental y el conjunto trasandino clasificó a la siguiente instancia, donde se medirá ante Alianza Lima. Además, hubo varios castigos más contra la institución de Avellaneda que aumentaron considerablemente el enojo, pero la descalificación fue el desencadenante.

Como capitán, Rodrigo Rey fue el primero en hablar y la primera frase que utilizó fue muy contundente. “Estamos como equipo, atravesando al igual que nuestros hinchas el mismo sentimiento de dolor e injusticia“, sentenció el arquero. Pocos segundos más tarde siguió en la misma sintonía y mencionó fuertes palabras como “tristeza e impotencia”, que solo reflejan los sentimientos.

Los jugadores de Independiente de Avellaneda. (Getty Images)

Los otros dos protagonistas que le dieron voz a este mensaje fueron Iván Marcone y Federico Mancuello, mientras los demás futbolistas los escoltaban de pie. “Esto es peligroso para el fútbol”, fue uno de los lemas más resonantes durante el video. “Beneficiar solo a una de las partes deja un mensaje peligroso”, expresaron de cara al precedente de esta resolución.

En la misma línea de lo ya mencionado, ampliaron el discurso. En cuanto a la sanción que recibieron por parte de Conmebol, los líderes del plantel se mostraron en contra y hasta propusieron una variante. “Creemos que había un camino posible para impartir justicia: mismo castigo o disputando en el campo de juego los 45 minutos restantes“, manifestaron con firmeza.

Además, también se tomaron unos segundos para hacerle una solicitud a los equipos del fútbol argentino para que se solidaricen con Independiente en este momento de adversidad. “Queremos pedirle a los clubes argentinos y sus jugadores el apoyo que algún día podrán necesitar. Acá perdió el fútbol”, imploraron durante la lectura del comunicado en cuestión.

