Independiente afuera de la Copa Sudamericana: Conmebol decidió que la U de Chile avance de fase

El 20 de agosto de 2025 quedará en la memoria de los amantes del fútbol, nuevamente los violentos -en este caso de la Universidad de Chile y de Independiente– les privaron de vivir una verdadera fiesta. El Rojo recibió al conjunto trasandino por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y todo terminó una batalla campal que involucró proyectiles, pedazos de inodoros rotos, excrementos, golpizas feroces y hasta un hincha chileno arrojándose desde lo alto de la tribuna Pavoni Alta, que afortunadamente cayó en un techo y no perdió la vida de milagro.

Todo comenzó con un pésimo operativo de seguridad que dispuso que los 4 mil hinchas de la Universidad de Chile vayan a la Pavoni Alta, tribuna que no tiene rejas ni alambrados ni tampoco una red. Por otro lado, no hubo personal de seguridad que evite lo que terminó pasando: violentos de la U de Chile agredieron a los hinchas de Independiente que estaban en la Pavoni Baja y también a los de la Garganta del Diablo lindera. Eso hizo que se interrumpa el partido y, minutos más tarde, la barra del Rojo se metió en la tribuna alta y golpeó sin descanso a los pocos chilenos que estaban allí, humillándolos al obligarlos a sacarse la ropa.

Los hinchas de Independiente se metieron en la tribuna de la U. (Foto: Getty).

La drástica decisión de la Conmebol

Luego de la barbarie, las dirigencias de ambos equipos quisieron llevar agua para su molina, inclusive cuando todavía había hinchas de la U de Chile internados, mostrando pocos rasgos de humanidad por parte de los dirigentes. Los dos clubes hicieron sus respectivos descargos y, dos semanas después del incidente, la Conmebol tomó una decisión.

Según pudo averiguar Bolavip Chile, la Conmebol determinó que Independiente quede eliminado de la competencia, que quien avanza a cuartos de final es la Universidad de Chile, pero que jugará ante Alianza Lima en condición de local en el Estadio de Coquimbo sin público en las tribunas. Era de esperar que la casa madre del fútbol sudamericano prohíba que los hinchas de la U puedan concurrir, ya que también tuvieron conductas violentas ante Independiente en el Libertadores de América el pasado miércoles 20 de agosto.

¿Qué sanciones podría recibir Independiente?

El Reglamento Disciplinario de la Conmebol indica en su artículo 18:

a) Advertencia.

b) Reprensión, amonestación o apercibimiento.

c) Multa económica, que nunca será inferior a CIEN DÓLARES AMERICANOS (USD 100) ni superior a CUATROCIENTOS MIL DÓLARES AMERICANOS (USD 400.000).

d) Anulación del resultado de un partido.

e) Repetición de un partido.

f) Deducción de puntos.

g) Determinación del resultado de un partido.

h) Obligación de jugar un partido a puerta cerrada.

i) Cierre total o parcial del estadio.

j) Prohibición de jugar un partido en un estadio determinado.

k) Obligación de jugar un partido en un tercer país.

l) Descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones.

m) Retirada de un título o premio.

n) Retirada de licencia.

o) Prohibición de venta y/o compra de boletos.

