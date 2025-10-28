Tras perder a Santiago Sosa, la gran duda que mantiene Gustavo Costas para que Racing reciba a Flamengo por la Copa Libertadores

Después de lo que fue la derrota en Brasil, donde se lesionó Santiago Sosa, en el mundo Racing solamente piensan en una cosa: revertir la serie frente a Flamengo, donde los dirigidos por Gustavo Costas poseen una gran ilusión.

En las últimas horas, y tras el banderazo que realizaron los hinchas en las adyacencias del Cilindro antes de que el plantel se marchara hacia el Hotel Hilton de Pilar, donde realizará una concentración más larga de la habitual, al técnico le surgieron algunas dudas para definir la formación inicial.

Con vistas al partido más importante que tendrán que afrontar de aquí en adelante, en el lateral derecho aparece una incógnita por resolver: la presencia de Facundo Mura o Gastón Martirena. El uruguayo estuvo de arranque en Río de Janeiro, pero no la pasó bien en el mano a mano con Giorgian De Arrascaeta, y como el ex Colón es más férreo en la marca, allí le saca una ventaja.

A la hora de apostar en ataque, Costas prefiere apostar por Martirena que por Mura. Pero la resolución final la tomará minutos antes de que Racing salte al campo de juego para afrontar la segunda y última semifinal. Pero no es la única duda que baraja.

Gastón Martirena podría ser titular ante Flamengo. (Getty Images)

En la línea ofensiva, más allá de que Santiago Solari y Adrián Martínez estarán desde el comienzo, resta que se confirme al tercer atacante. Los que mayores chances tienen de jugar son Tomás Conechny y Adrián Balboa. Incluso, el delantero con pasado en Unión inclina la balanza en el gusto del DT, ya que buscaría un estilo de juego similar al que empleó en la revancha ante Peñarol.

La posible formación de Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

¿Cuándo juega Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores?

Tras lo que fue la primera semifinal de la Copa Libertadores, donde Flamengo derrotó a Racing por 1-0, la revancha se llevará a cabo en Avellaneda, este miércoles 29 de octubre, a las 21:30, y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.