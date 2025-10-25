Racing definió cuándo operan a Santiago Sosa y si jugará la revancha de Copa Libertadores ante Flamengo

Pese a que Racing cayó ante Flamengo en la primera semifinal de la Copa Libertadores, los comandados por Gustavo Costas quedaron con vida. Y es que el resultado quedó abierto tras el 1-0 de los brasileños. Pero para revertir la serie y avanzar hacia la final, no tendrán a todos los protagonistas.

En el cierre del partido que se disputó en el Maracaná, Santiago Sosa recibió un codazo por parte de Marcos Rojo, su propio compañero, que le provocó una fractura del seno maxilar superior derecho. El fortuito percance generó un enorme dolor de cabeza para todos los hinchas de Racing, principalmente porque el plantel pierde a uno de sus mejores futbolistas.

Si bien se especuló con la posibilidad de que Sosa utilizara una máscara protectora y formara parte de la segunda semifinal que se llevará a cabo en el Cilindro de Avellaneda, el cual ya tiene las entradas agotadas desde el pasado lunes 20 de octubre, BOLAVIP pudo confirmar que los médicos le indicaron al oriundo de Mercedes que no es recomendable. Y es que si juega en dicho estado, compromete su visión ocular a futuro. Por eso mismo, lo operarán este lunes.

Como la recuperación demandaría aproximadamente entre dos y tres meses, el ex River y Atlanta United sería reemplazado por Marco Di Césare, y Costas deberá retocar el esquema. En Brasil, la Academia saltó al campo de juego con un 4-3-3, pero ahora podría volver al 3-4-3. Para ello, además del ex Argentinos Juniors, en la defensa estarían Nazareno Colombo como líbero y Marcos Rojo como stopper izquierdo.

Marco Di Césare, defensor de Racing. (Prensa Copa Libertadores)

Al generarse la baja del capitán, en el cuadro de Avellaneda quedará un hueco para el mediocampo, y allí reaparecería Juan Nardoni como titular, quien regresó a las canchas en el Maracaná tras superar un desgarro que sufrió en septiembre pasado. En ese caso, por la banda derecha estarían Gastón Martirena o Facundo Mura, quienes pelean mano a mano por un lugar, el ex Unión junto a Bruno Zuculini o Agustín Almendra, y en el lado izquierdo jugará Gabriel Rojas.

En cuanto a la línea ofensiva, hay dos futbolistas que tienen el lugar asegurado: Santiago Solari y Adrián Martínez. Pero aún queda un puesto por definir, donde Tomás Conechny tiene serias chances de ser titular, pero Duván Vergara y Luciano Vietto aparecen por detrás y listos para meterse de arranque, por si así lo decide el entrenador.

¿Cuándo juega Racing vs. Flamengo por la semifinal de la Copa Libertadores?

Tras lo que fue la primera semifinal de la Copa Libertadores, donde Flamengo derrotó a Racing por 1-0, la revancha se llevará a cabo en Avellaneda, este miércoles 29 de octubre, a las 21:30, y contará con el arbitraje del chileno Piero Maza.

