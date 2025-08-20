Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Libertadores

Gastón Martirena, hincha de Nacional, picante tras eliminar a Peñarol con Racing: “Los vi muy confiados”

El lateral derecho no se guardó nada tras eliminar al Manya de la Libertadores.

Por Joaquín Alis

Gastón Martirena, hincha de Nacional, picante tras eliminar a Peñarol con Racing: “Los vi muy confiados”
© Getty ImagesGastón Martirena, hincha de Nacional, picante tras eliminar a Peñarol con Racing: “Los vi muy confiados”

Gastón Martirena fue una de las grandes figuras de la victoria de Racing sobre Peñarol. El lateral derecho fue determinante tanto en ataque con defensa y tiene mucha responsabilidad de que la Academia esté entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Tras el triunfo, confesó que lo vivió de manera muy especial.

“Hay que contenerse a veces porque soy de Uruguay y saben que soy hincha del otro club (Nacional). Pero fui muy cargado“, expresó el marcador de punta tras el partido y continuó: “Los vi muy confiados, capaz que no a los jugadores, pero sí a la gente porque me hacían llegar cosas y yo me cagaba de la risa. Quedaban 90 minutos más y acá en Avellaneda es complicado.

Siempre luchamos hasta el final, confiamos en lo que hacemos. Estoy contento por el resultado y por las ganas que tuvo el equipo. Que sigan confiando y nunca duden de este equipo porque siempre sorprendemos”, soltó el uruguayo, con un mensaje optimista para la gente.

Después, volvió a arremeter contra el Manya y sacó chapa por el plus del equipo de Gustavo Costas en los partidos determinantes: “Se ve que ellos no sabían porque estaban muy confiados y a me dolía porque sobraban como que esto ya estaba terminado“.

Peñarol no deja de ser un equipo copero, yo les tengo mucho respeto, ellos no me respetaron a mí ni a nuestro equipo, pero estoy muy contento por mí y por el equipo”, concluyó.

Racing y Vélez se verán las caras en cuartos de final

Con los resultados del martes, la Copa Libertadores tiene presencia argentina en semifinales asegurada. Esto se debe a que Racing, que eliminó a Peñarol, deberá enfrentarse con Vélez, verdugo de Fortaleza. Los dos equipos se verán las caras en una apasionante serie de cuartos de final.

Publicidad

El partido de ida se disputará en el Estadio José Amalfitani, entre el martes 16 y el jueves 25 de septiembre. La revancha será en el Cilindro de Avellaneda siete días más tarde.

Insólito: Marcos Rojo fue expulsado estando en el banco de suplentes de Racing contra Peñarol

ver también

Insólito: Marcos Rojo fue expulsado estando en el banco de suplentes de Racing contra Peñarol

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Boca ganó pero fue un partido condenatorio para Cavani: otra vez le erró a la pelota y no da para más

ggrova
german garcía grova

Manuel Lanzini se acerca a Vélez: las dos razones que podrían sellar su pase

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
Qué dijo Costas del penal polémico que le dieron a Racing ante Peñarol
Copa Libertadores

Qué dijo Costas del penal polémico que le dieron a Racing ante Peñarol

Insólito: Marcos Rojo fue expulsado estando en el banco de suplentes de Racing contra Peñarol
Copa Libertadores

Insólito: Marcos Rojo fue expulsado estando en el banco de suplentes de Racing contra Peñarol

Racing se lo dio vuelta a Peñarol y avanzó en la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Racing se lo dio vuelta a Peñarol y avanzó en la Copa Libertadores

¿Quiebre entre Julián y Simeone? Los rumores invaden al Atlético de Madrid
Fútbol europeo

¿Quiebre entre Julián y Simeone? Los rumores invaden al Atlético de Madrid

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo