Gastón Martirena, hincha de Nacional, picante tras eliminar a Peñarol con Racing: “Los vi muy confiados”

Gastón Martirena fue una de las grandes figuras de la victoria de Racing sobre Peñarol. El lateral derecho fue determinante tanto en ataque con defensa y tiene mucha responsabilidad de que la Academia esté entre los ocho mejores de la Copa Libertadores. Tras el triunfo, confesó que lo vivió de manera muy especial.

“Hay que contenerse a veces porque soy de Uruguay y saben que soy hincha del otro club (Nacional). Pero fui muy cargado“, expresó el marcador de punta tras el partido y continuó: “Los vi muy confiados, capaz que no a los jugadores, pero sí a la gente porque me hacían llegar cosas y yo me cagaba de la risa. Quedaban 90 minutos más y acá en Avellaneda es complicado.

“Siempre luchamos hasta el final, confiamos en lo que hacemos. Estoy contento por el resultado y por las ganas que tuvo el equipo. Que sigan confiando y nunca duden de este equipo porque siempre sorprendemos”, soltó el uruguayo, con un mensaje optimista para la gente.

Después, volvió a arremeter contra el Manya y sacó chapa por el plus del equipo de Gustavo Costas en los partidos determinantes: “Se ve que ellos no sabían porque estaban muy confiados y a me dolía porque sobraban como que esto ya estaba terminado“.

“Peñarol no deja de ser un equipo copero, yo les tengo mucho respeto, ellos no me respetaron a mí ni a nuestro equipo, pero estoy muy contento por mí y por el equipo”, concluyó.

Racing y Vélez se verán las caras en cuartos de final

Con los resultados del martes, la Copa Libertadores tiene presencia argentina en semifinales asegurada. Esto se debe a que Racing, que eliminó a Peñarol, deberá enfrentarse con Vélez, verdugo de Fortaleza. Los dos equipos se verán las caras en una apasionante serie de cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

El partido de ida se disputará en el Estadio José Amalfitani, entre el martes 16 y el jueves 25 de septiembre. La revancha será en el Cilindro de Avellaneda siete días más tarde.