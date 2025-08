Fue campeón en Racing, humilló a un árbitro y ahora invitó a pelear a un plateísta de su propio equipo: “Me la banco”

La Primera Nacional probablemente es la división más complicada del fútbol argentino. La disputan 36 equipos en dos zonas, los primeros no ascienden directamente y son varios los equipos que luchan por meterse en puestos de playoffs. Defensores de Belgrano es uno de ellos y uno de los jugadores más reconocidos que tiene es Emiliano Vecchio, quien supo lucirse en los últimos años en Rosario Central y ser campeón en Racing. El mediocampista fue protagonista de un curioso hecho el pasado lunes cuando el Dragón recibió a Deportivo Morón.

Emiliano Vecchio invitó a pelear a un plateísta de Defensores de Belgrano

El pasado lunes, Defensores de Belgrano recibió a Deportivo Morón en lo que fue el regreso de Fabián Nardozza al banco de suplentes de Dragón. El duelo terminó 0 a 0 en Núñez, pero hubo una particularidad y es que Emiliano Vecchio, cuando promediaba el segundo tiempo invitó a pelear a un plateísta de su propio equipo.

En diálogo con TyC Sports afirmó: “Siempre es mucho más fácil enojarse con uno que con otro jugador pero uno está para eso, me la banco y no pasa nada. Me enojé un poquito. Me sigo enojando a mi edad todavía, eso no lo he podido cambiar mucho”. Además, agregó: “Qué difícil es esta categoría, ¿no? Fua, dificilísima, compleja, pocos espacios, partidos duros”, dijo sobre la Primera Nacional. “Hemos ido a jugar a Agropecuario, nos han pasado cosas como que llovía y el banco no tenía techo, no tenía nada, nos morimos de frío y nos mojamos”.

El día que humilló a un árbitro

En 2021, Emiliano Vecchio era uno de los jugadores más destacados de Rosario Central. En febrero de ese año, el mediocampista protagonizó un curioso incidente que no lo dejó muy bien parado. Andrés Merlos lo amonestó, Vecchio le reclamó y en cuanto intervino Fatura Broun, el juez le dijo: “Fatura, sabés que te respeto, pero me dice ´tengo 30 palos verdes en el banco´”, a lo que el volante que había recibido la amarilla segundos antes le responde: “Tengo 20”.

Campeón con Racing

Más allá de algunas polémicas, Emiliano Vecchio fue de los jugadores más distinguidos de los últimos años en el fútbol argentino. Luego de un muy buen paso por Rosario Central, el mediocampista llegó a Racing y allí jugó entre 2022 y 2024, aunque no logró tener el nivel y la regularidad que pretendía. Así y todo, formó parte del plantel que conquistó el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.

