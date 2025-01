Verón explicó del plan de Foster Gillett con Estudiantes y advirtió: "Hay dirigentes muy atentos"

La situación de Estudiantes de La Plata es una que tiene dividido al mundo fútbol. Es cierto que aquellos que se inclinan por preservar los valores son mayoría, pero cada vez hay más fanáticos que miran de otra forma la formación de Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y la intervención de grupos inversores para darle recursos y herramientas a los clubes.

Estudiantes es pionero en este último caso en un fútbol argentino donde todavía no hay un reglamento que haga foco en esta situación y la regule de forma detallada y atenta. Tan sólo un estatuto que prohíbe la participación de una SAD en torneos organizados por AFA es lo que sostiene la postura tradicionalista.

Es por ello que Juan Sebastián Verón y Estudiantes están trabajando en un modelo híbrido, y a días de la asamblea de socios que definirá el futuro del club platense, fue el propio presidente de la institución quien salió a dar la cara para llevarle tranquilidad a los socios y ponerle la cara al proyecto que vincularía al pincha con el grupo inversor liderado por el empresario Foster Gillett.

Foster Gillett y Juan Sebastián Verón buscan implementar un nuevo modelo en el fútbol argentino.

“Estudiantes es un club chico acostumbrado a codearse con los grandes, con personajes que han aportado mucho al fútbol argentino”, inició Verón en diálogo con F90. Aunque rápidamente comenzaron las preguntas referidas al tema en cuestión: “Hoy lo que queremos hacer es trascender al campo de juego, seguir siendo pioneros y referentes para el fútbol argentino“, respondió Verón antes de detallar la situación.

Los detalles de la ‘sociedad híbrida’ que pretende instaurar Verón en Estudiantes

“Tengo claro donde quiero llevar al club y la manera en la que lo tengo que hacer: quiero posicionarlo como una institución referente, no sólo en Argentina, y empezar a transitar una etapa de crecimiento futbolístico, cultural y deportivo”, explicó Verón. “Tenemos todas las herramientas para hacerlo, con un sistema que va a ser novedoso en el fútbol”, destacó.

Publicidad

Publicidad

Verón se describió como alguien pragmático y aseguró que tomará “las herramientas para mejorar la calidad de la institución”, pero que no va a convertir a Estudiantes en una SAD, sino en un proyecto híbrido, con inversión externa en lo relacionado con el fútbol, y sin dejar de lado el aspecto social y cultural.

Juan Sebastián Verón defiende este nuevo modelo y asegura que no es como las SAD tradicionales.

“Sería un error que el club se convierta en una SAD pura como en Europa“, apuntó Verón. “El corazón del club está en lo social, en lo educativo y cultural y eso pasa dentro de una asociación civil como está hoy. Podemos tomar la otra parte, y que ambas cosas vivan dentro de la institución. [Estudiantes] Va a poder crecer y tener estabilidad el fútbol y eso hará crecer a la otra parte. Yo creo en ese modelo, que es el cual estamos construyendo y en el cual estamos trabajando en Estudiantes“, declaró.

Publicidad

Publicidad

“No podemos copiar ejemplos de sociedades anónimas europeas o lo que pasa en Brasil. Pero sí tomarlo como herramienta, sin dejar morir la parte social. Entonces es tomar esas dos cuestiones y que convivan dentro de un mismo club”, agregó al respecto. “En eso estamos trabajando, en que ambas cosas convivan y puedan subsistir sin que se pisen. Si esto va mal el club no va a quebrar y seguirá funcionando, y si va bien, que es lo que se espera, ambos irán hacia adelante.”

Otros clubes, atentos a lo que hace Estudiantes

Verón reconoció estar trabajando en una “hoja en blanco” con el proyecto que han iniciado junto al grupo de Foster Gillett, mientras se mantienen dentro de lo reglamentado a nivel nacional con la ‘ley Bases’, que se contrapone con lo estipulado por la AFA.

“Tendría que estar claro y haber una ley sobre esto para darle al club las herramientas para protegerse y trabajar y al inversor, darle la seguridad jurídica de que lo que invierta se lo va a poder llevar en el futuro. En esa nebulosa estamos construyendo y escribiendo esta nueva manera de trabajar en conjunto. Pusimos nuestras bases y empezamos a construir sobre lo que puede ser esta sociedad”, explicó.

Publicidad

Publicidad

El grupo inversor ya comenzó a poner dinero en Estudiantes y se enfocará exclusivamente en lo futbolístico.

“Hay dirigentes muy atentos a lo que pueda pasar en Estudiantes. Hay muchos que están esperando que nos vaya mal, con sus deseos y sus fantasías, pero el tiempo en definitiva va a dar su veredicto en todo esto”, aseguró Verón y presagió: “Habrá muchos equipos que adopten esta estrategia porque es el único camino que hay en el fútbol argentino para ser competitivo. Porque con el sistema que hay hoy, no se puede.”

“Esta es una herramienta válida para que los equipos que, con tanto esfuerzo, clasifican a una copa internacional, puedan competir. Y que haya continuidad, que no sea una cuestión aislada”, completó.

Publicidad

Publicidad

Los antecedentes de Foster Gillett no lo preocupan, no encuentra relación entre Estudiantes y Liverpool

Al ser consultado por los antecedentes de Foster Gillett y su inversión en Liverpool que resultó en una importante pérdida de valor del club inglés y de sus acciones, Verón aseguró no estar para nada preocupado al respecto.

“Las situaciones son distintas, no tiene mucho que ver el Liverpool con Estudiantes, por como están constituidos. No es algo que me importe”, respondió con seguridad, a la vez que reveló qué fue lo que lo terminó por convencer de hacer negocios con Foster Gillett: “Lo que me convenció en las primeras charlas es que compartíamos la visión de crecimiento de la institución. Una institución puede crecer más allá de la gente que tenga alrededor en infraestructura.”

Publicidad

Publicidad

Como mencionamos, Estudiantes aún no adopta esta nueva postura de club híbrido, puesto que primero tendrá que celebrarse una asamblea donde se definirá la postura de los socios. La misma está pactada para tener lugar en el mes de febrero.