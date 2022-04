En el marco de la octava fecha del Torneo Apertura en el fútbol uruguayo, Nacional se despachó con un contundente 6 a 0 ante Boston River y escaló hasta el séptimo puesto de la tabla de posiciones. Su rival de turno podía quedar puntero del campeonato, pero los goles de Felipe Carballo -3-, Alfonso Trezza, Diego Zabala y Franco Fagúndez pusieron al Bolso de nuevo como candidatos en la previa al choque contra otro contendiente, River Plate.

Entre tantos goles que se celebraron en el Estadio Juan Antonio Lavalleja, también hubo tiempo para las particularidades. Cuando el duelo estaba 1 a 0 a favor del Tricolor, al visitante se le presentó la oportunidad de ampliar el marcador desde los doce pasos. Emmanuel Gigliotti se hizo cargo del remate y Santiago Silva se lo atajó. Sin embargo, el VAR entró en acción.

El árbitro se apoyó en las imágenes para sancionar la repetición del penal y, sorpresivamente, el "Puma" le cedió la pelota a su compañero Alexis Castro, que tampoco pudo convertir tras la atajada del arquero de Boston River. Finalizado el encuentro con goleada, Giglotti explicó el motivo de su accionar con el colombiano.

"Creo que tenía que dejárselo a el. A veces hay que darse cuenta que uno lo patea mal y no está mal cederle la chance a otro", confesó el exdelantero de Boca, San Lorenzo, All Boys, entre otros. El Puma reconoció el error en el instante y le dio la oportunidad a su compañero, quien no pudo convertir. Afortunadamente para Nacional, los tres puntos fueron para el conjunto de Pablo Repetto.