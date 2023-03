La Selección Argentina se ha revalorizado como pocas veces, sobre todo tras conquistar la Copa del Mundo en Qatar, y alcanzar una convocatoria es una misión complicada para los aspirantes que no integran el plantel actual. Además, Lionel Scaloni demostró su intención de querer darle lugar a las futuras promesas y los argentinos experimentados que la rompen en distintas partes del mundo prácticamente no tienen consideración.

Uno de los casos más recientes fue el de Ezequiel "Chimy" Ávila, de enorme presente en el Osasuna y sin llamados por parte de la Albiceleste. Después de varios meses de frustración, el delantero finalmente aceptó la citación de Luis de la Fuente y fue integrado en la pre-lista de España para vestir la camiseta del campeón del mundo en 2010. "La defenderé con alma y vida", sostuvo.

El mismo paso quiere seguir Fernando Zampedri, goleador de la Universidad Católica que se viene destacando a nivel continental desde hace varios años. El referente de Cruzados, casi resignado a ser convocado para Argentina, se abrió por completo para recibir el llamado de Chile en próximas citaciones.

"Es difícil, pero me gustaría nacionalizarme y llegar a vestir la camiseta de la Selección Chilena. Sería un sueño, porque no cualquiera se puede poner la camiseta de una selección y representar a un país", dijo el exjugador de Rosario Central en el podcast Pelotazo al Vacío. Además, desde el diario AS adelantaron que Zampedri iniciará esta semana con los trámites de nacionalización para cumplir uno de sus objetivos: llegar al fútbol internacional.