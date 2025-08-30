Dos argentinos viven un escándalo en Brasil: el triángulo amoroso que desató una pelea en el vestuario de un campeón de Copa Libertadores

Después de quedar eliminado en la Copa Libertadores a manos de Flamengo, en la ciudad de Porto Alegre hay un enorme escándalo con los futbolistas de SC Internacional, ya que además de los flojos resultados deportivos, protagonizan una historia fuera de la cancha que mantiene en vilo a todos los fanáticos.

Como si se tratara de una novela de media tarde, el Portal LeoDias reportó que hay cuatro jugadores que están acusados de mantener diversos encuentros extramatrimoniales, entre julio y agosto de este año, con la hija de un influyente miembro del club. A raíz de esta situación, la relación dentro del plantel habría estallado.

El reconocido medio de espectáculos aseguró que las citas ocurrían en lugares remotos a la ciudad de Porto Alegre y que estaban marcadas por un sigilo extremo por parte de los futbolistas. Además, los cronistas Giovanne Menezes y Juan Víctor aseguraron que la mujer involucrada en el tema les aseguró que “los contactos comenzaban de forma sutil”, con “me gusta, mensajes con tono jocoso y uso recurrente del modo temporal en Instagram”, según afirmaron.

Al día siguiente del primer informe que se publicó, el 30 de julio precisamente, el mismo portal dio a conocer que uno de los involucrados es Alexander Bernabei, ex lateral izquierdo de Lanús que está casado con la contadora pública Valentina Di Pompo. Incluso, la pareja tiene una hija pequeña. La fuente citada, en esta ocasión, difundió capturas de supuestos chats y aseguró que al futbolista de 24 años se lo vio en una estación de servicio junto a una joven. Como si fuese poco, revelaron que la misma mujer fue quien le confesó a la esposa del argentino de la relación extramatrimonial que mantienen.

En medio de todo el escándalo, a través de su cuenta de Instagram que ya no figura apta para todo público y dependerá de la aceptación del futbolista que se pueda o no visualizar el contenido, lanzó un comunicado en el que asegura ser “objeto de un intento de chantaje que involucra la divulgación indebida de material de carácter estrictamente personal”. Además, indicó que “las medidas pertinentes ya están siendo tomadas junto a las autoridades competentes para identificar y responsabilizar a los involucrados”. Incluso, Bernabei no solo le solicitó disculpas a su familia, sino que “también a Sport Club Internacional por las molestias ocasionadas”. Pero no quedó allí.

Tras la eliminación que sufrió el elenco dirigido por Roger Machado en la Copa Libertadores, a quien acusaron de mantener una relación extramatrimonial fue a Braian Aguirre, también argentino y que surgió de las inferiores del Granate, donde compartió el plantel con el futbolista anteriormente mencionado y que tuvo una estadía en Celtic. Y la prueba que aportó el Portal LeoDias una captura de pantalla de un mensaje explícito enviado por Café Aguirre, donde expresa sus intenciones sexuales. Incluso, detallaron que el lateral derecho suele manifestar interés por las publicaciones que la mujer realiza en redes sociales, generando una interacción constante y discreta.

El presente futbolístico del elenco portoalegrense, que se encuentra en la 13° posición de la tabla del Brasileirão, no es el mejor. Y entre el enojo que hay por lo deportivo, los hinchas también se enteraron que, según el medio brasileño mencionado, dentro del vestuario la relación se habría quebrado. En su reporte, indicaron que tras la caída frente a Cruzeiro en Belo Horizonte, hubo golpe de puños entre los futbolistas: “Wesley habría reprendido duramente al lateral por su bajón en el rendimiento y por la exposición que el caso de traición causó al equipo. Alan Patrick, capitán y referente, habría salido en defensa del argentino y habría causado un verdadero revuelo en el lugar. Al menos otros cinco jugadores tuvieron que contener a Wesley y Bernabei, que llegaron a las manos. Cabe destacar que los dos jugadores son titulares y ocupan el mismo lado del campo: el izquierdo”, manifestaron citando fuentes del plantel y aclarando que desde el Colorado no contestaron la consulta sobre este tema.

Otros medios de Brasil, como Terra y Rádio GZH, sostienen que todo el escándalo están afectando a la vida privada de Bernabei, ya que desde Portal LeoDias han asegurado que el ex Lanús y Celtic ya tuvo problemas en el pasado por relaciones extramatrimoniales, y que perjudican su rendimiento en el campo de juego.

Mientras los hinchas se realizan muchísimas preguntas al respecto, desde SC Internacional no realizaron ningún tipo de comentario al respecto de la investigación interna que están llevando a cabo, como así tampoco sobre los supuestos episodios de violencia que se habrían dado dentro del plantel, ya que buscan mantener la confidencialidad en torno a los jugadores identificados hasta ahora.

