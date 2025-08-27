El compromiso que asumió Vojvoda con Neymar apenas llegado a Santos

Juan Pablo Vojvoda, de último paso por Fortaleza, fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Santos en reemplazo de Cléber Xavier y con la difícil misión de ayudar al equipo a superar una actualidad que lo tiene muy comprometido con el descenso a la Serie B, a solo dos puntos de dos de los cuatro equipos que hoy por hoy estarían perdiendo la categoría.

En sus primeras declaraciones al frente del Peixe, el DT argentino se mostró muy consciente de esa situación de apremio, pero también honrado de la oportunidad de dirigir a una estrella de talla mundial como Neymar, quien todavía no ha podido rendir a la altura de las expectativas desde su regreso, apremiado por las lesiones que han marcado de manera negativa los últimos años de su carrera.

Al referirse al ex jugador de Barcelona y PSG, que se ilusiona con volver a disputar un Mundial con la Selección de Brasil en 2026, Vojvoda asumió además un compromiso para favorecer la recuperación del nivel que pueda ayudarlo a marcar un verdadero diferencial en favor del equipo.

“Quiero que vuelva a disfrutar del fútbol, porque de esa manera también hará disfrutar a la gente. Voy a aprender con él. No es cualquier jugador, es uno de los mejores del mundo”, destacó el entrenador que entre 2021 y 2024 ganó cinco títulos regionales con Fortaleza en Brasil.

Neymar no ha logrado liderar al Santos desde su fútbol. (Foto de Getty).

Vojvoda hizo también a otra leyenda del Santos, la más importante de su historia, al exteriorizar lo que significa para él haber recibido la oportunidad de comandar los destinos del equipo. “Es un orgullo para mí y para mi familia. Especialmente para mi padre, que me hablaba mucho de Pelé”, señaló.

Dos refuerzos argentinos que quiere cerrar Vojvoda apenas llegado a Santos

La llegada de Juan Pablo Vojvoda como nuevo entrenador del Santos podría conllevar también el arribo de dos refuerzos argentinos, uno desde Europa y otro desde la Liga Profesional. Se trata de Tomás Palacios, por quien ya se llegó a un acuerdo para su llegada a préstamo desde Inter de Milán, y de Marco Di Césare, por quien ya se envió una oferta a Racing.

Las negociaciones por el defensor de La Academia todavía están en curso. La propuesta del Peixe fue de 4 millones de dólares por el 70 por ciento del pase, pero la contrapropuesta de la directiva que encabeza Diego Milito fijó un piso de entre 6 y 7 millones para dejarlo salir.