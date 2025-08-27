Quedan exactamente 20 días para el inicio de las llaves de cuartos de final de la Copa Libertadores y Gustavo Costas se desayunó una noticia inesperada que compromete los planes de Racing para los preparativos de dicha llave ante Vélez.

Resulta que el Santos de Neymar, con Juan Pablo Vojvoda como su flamante nuevo entrenador, quiere sumar a Marco Di Cesare como refuerzo de última hora en el mercado de pases. El técnico argentino asumió con la difícil tarea de salvar al Peixe del descenso y busca caras nuevas en los días previos al cierre del libro de pases en Brasil.

El zaguero central de Racing es uno de los primeros deseos de Vojvoda y es por ello que Santos ya envió una oferta formal para quedarse con los servicios del mendocino de 23 años, que es una de las grandes figuras del equipo de Costas en la zona defensiva.

La propuesta de los paulistas es de 4 millones de dólares por el 70% del pase de Di Cesare. Desde Racing aún no respondieron a la oferta, pero sostienen una postura clara: por el 70% (lo que el club de Avellaneda tiene de su pase, el 30% restante es de Argentinos Juniors) pretenden un mínimo de entre 6 y 7 millones. Además, hay una cuestión financiera no menor que -de momento- traba el traspaso.

Marco Di Cesare interesa en Santos

La Academia busca avales bancarios que sustenten el movimiento de Di Cesare, y desde Santos manifestaron inconvenientes para hacerlo en este momento. Por ende, las negociaciones no avanzan en estas horas, y quedan escasos días para que el mercado cierre, ya que el 30 de agosto se dará la finalización del mismo.

Publicidad

Publicidad

Si del equipo que comanda desde adentro de la cancha Neymar mejoran la oferta y demuestran avales financieros para llevarla a cabo, Marco Di Cesare podría emigrar de Racing a pocas semanas del cruce trascendental por los cuartos de final de la Copa Libertadores contra Vélez.

El equipo europeo que compite con Santos por Marco Di Cesare

Además del Peixe, el Cagliari de la Serie A italiana manifestó interés en fichar al zaguero de Racing. El DT es Fabio Pisacane y lo conoce a Diego Milito de sus épocas como jugador, ya que compartieron plantel en Genoa. Entre los de la isla de Cerdeña y Santos se disputan el pase de Di Cesare, y solo 6.5 millones lo sacarían del equipo de Gustavo Costas.

Los números de Marco Di Cesare en Racing

Desde su arribo al club de Avellaneda, Di Cesare disputó un total de 58 compromisos, en los que anotó 2 goles, dio una asistencia y ganó dos títulos internacionales: la Copa Sudamericana y la Recopa.

Publicidad