El comunicado de Independiente tras los incidentes ante U de Chile por la Copa Sudamericana

En sus redes sociales, el Rojo de Avellaneda se manifestó tras lo ocurrido en su estadio.

Por Marco D'arcangelo

Los escándalos en Independiente vs. U de Chile.
En sus medios de comunicación oficiales, Independiente publicó un comunicado para expresarse luego de lo sucedido ante U de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde el partido fue suspendido por graves incidentes en las tribunas.

En el mismo, el Rojo de Avellaneda repudió todo lo ocurrido y explicaron que a través de las cámaras de seguridad del estadio pudieron esclarecer cómo se dio inicio a los hechos violentos, y acusaron a los hinchas chilenos de ser quienes lo arrancaron.

Como consecuencia de todo lo ocurrido, más de 10 personas terminaron hospitalizadas en distintos centros médicos. Al respecto, el Hospital Fiorito de Avellaneda compartió un parte médico oficial para informar el estado de salud de estos hinchas.

Además, desde la Justicia determinaron la clausura de la tribuna en la que ocurrió el conflicto entre los hinchas, ya que se busca resguardar la escena y obtener la mayor cantidad de pruebas posibles con el fin de aclarar los hechos para sancionar a los involucrados.

El comunicado oficial de Independiente

El Club Atlético Independiente condena enérgicamente los gravísimos hechos de violencia ocurridos anoche en el Estadio Libertadores de América – Ricardo E. Bochini, que obligaron a la cancelación del encuentro entre nuestra Institución y la Universidad de Chile, por parte de CONMEBOL.

De acuerdo con las imágenes difundidas, reportes oficiales y partes policiales, los incidentes se iniciaron en el sector visitante desde la previa del partido. En primera instancia, atacaron e inactivaron el sistema cerrado de cámaras de seguridad, y luego procedieron a destruir las instalaciones sanitarias del sector.

Seguidamente, la parcialidad visitante utilizó los escombros como proyectiles y lanzó pirotecnia hacia los socios locales que se encontraban en la tribuna baja y en una de las gargantas adyacentes a la tribuna sur. Posteriormente, se produjeron agresiones inaceptables por parte de grupos locales.

Desde el primer momento, el Club activó los protocolos de seguridad, coordinó con las autoridades presentes y con la organización del torneo, y dispuso asistencia médica a los personas lesionadas en total cumplimiento del Manual CONMEBOL. Por otro lado y tal como lo hemos hecho hasta ahora, continuaremos colaborando plenamente con la investigación en curso aportando toda la evidencia disponible y nos ponemos a disposición de los heridos y damnificados.

Reiteramos con total claridad: rechazamos toda forma de violencia, provenga de quien provenga.

El Club trabajará incansablemente para que cada responsable individual sea identificado y sancionado, solicitando la aplicación del derecho de admisión a los delincuentes disfrazados de hinchas que respondieron con violencia las agresiones de la parcialidad visitante. Reclamaremos a los responsables y terceros los daños materiales ocasionados en nuestras instalaciones. Al mismo tiempo, el Presidente y el Secretario General del Club se encuentran camino a Paraguay para trabajar en representación del Club Atlético Independiente ante CONMEBOL y terminar de resolver las implicancias a nivel deportivo.

A nuestras socias y socios: entendemos la preocupación y el dolor por lo sucedido. Nuestro compromiso es cuidar a nuestra gente.

Por ello, para este partido trabajamos en conjunto con CONMEBOL, A.Pre.Vi.De, Policía Bonaerense y Carabineros de Chile poniendo a disposición de la organización un operativo que cumplía en todo con la normativa vigente y con las exigencias estipuladas para este tipo de competiciones. Sin embargo, no alcanzó para contener la desmedida violencia desplegada anoche por quienes, lejos de los valores que deben primar en el deporte, eligieron la agresión y pusieron en riesgo la integridad de miles de personas que fueron al estadio a alentar y disfrutar de un espectáculo deportivo.

Somos Independiente. La violencia no nos representa.

