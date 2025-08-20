Es tendencia:
Independiente vs. Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

Tras el duelo en Chile, el Rojo y la U se vuelven a ver las caras por el pase a cuartos de final.

Por Agustín Vetere

En el Estadio Libertadores de América, Independiente recibe este miércoles a Universidad de Chile por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, el encuentro se podrá sintonizar a través de DSports desde las 21.30.

El elenco comandado por Julio Vaccari precisa una victoria para acceder a los cuartos de final. Es que los trasandinos se impusieron por la mínima del otro lado de la Cordillera con el gol de Lucas Assadi en el comienzo del partido.

Por eso, Independiente necesita ganar por diferencia de dos goles o más para abrochar el boleto a la siguiente ronda. En caso de triunfar por la mínima habrá penales, mientras que un empate o una derrota dejan al Rojo afuera de la competencia.

La formación de Independiente

Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Giovanni Millán, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel.

La formación de Universidad de Chile

Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda; Maximiliano Guerrero, Lucas Assadi; y Lucas Di Yorio.

