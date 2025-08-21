El parte médico del Hospital Fiorito sobre los heridos en el escándalo de Independiente – U de Chile y la esperanzadora frase del embajador: “Las noticias son buenas”

Horas después del triste final del partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, que se suspendió por incidentes en las tribunas, el Hospital Fiorito dio a conocer el parte médico de los hinchas que llegaron con heridas.

En la noche de ayer, ingresaron 11 heridos leves al hospital, y otros dos que tuvieron que pasar por el quirófano, debido a que llegaron con traumatismo craneoencefálicos graves con fracturas, hundimientos y cortes. Estos dos pacientes, se encuentran en gravedad en terapia intensiva, esperando por su evolución.

Por otro lado, en el Hospital Perón ingresaron cinco personas con heridas leves. Una de ellas, recibió una apuñalada. En el Hospital Wilde, por su parte, ingresaron cuatro pacientes con heridas leves, y tres de ellas ya recibieron el alta médica, por lo que se marcharon a sus domicilios.

“Felizmente los heridos no son de gravedad, salvo dos personas que tuvieron que realizarse una cirugía y hasta ahora las noticias son buenas”, comentó José Antonio Viera-Gallo, el embajador de Chile en Argentina, respecto a las novedades que recibió de los hinchas heridos.

El embajador de Chile habló sobre el escándalo en Avellaneda

José Antonio Viera-Gallo, embajador de Chile en Argentina, habló con TN, en donde se refirió a cómo vivió este acontecimiento y el trabajo que están realizando para conocer las identidades de los barras de la U, para que se enfrenten a la Justicia y reciban el derecho de admisión de las canchas.

“Tendrán que sacar las consecuencias de por qué un grupo es pacífico y otro armó esta trifulca, en la que hubo enfrentamientos con armas blancas. Espero que hagan rápido su trabajo para que los 97 detenidos en Sarandí puedan salir. La Policía en Chile está en colaboración con la Policía de Argentina para que estas personas no entren a los estadios. Estas barras pueden estar contaminadas con otros tipos de actividades. Es un verdadero drama”, inició con sus declaraciones.

“Fui a la comisaría y están ahí. Los menores fueron liberados y entregados a personas que los conocen. Hay tres mujeres y el resto son adultos hombres. Hablé con ellos, les pedí calma porque están en condiciones muy precarias. Espero que el fiscal pueda analizar la situación de cada uno de ellos para que los que son inocentes se vayan rápido y los que sean acusados se enfrenten a la Justicia”, continuó respecto a su encuentro con los detenidos.

Por otro lado, reveló cómo seguirá la situación a lo largo de esta mañana: “Tengo una reunión con la directiva de U de Chile. Evidentemente no me corresponde hablar con Conmebol, le corresponde a las autoridades deportivas”.

Y cerró, explicando que desconoce el origen de la trifulca; “No sé por qué se produjo el incidente. En estos grupos a veces tienen connotaciones muy violentas de participación y entonces se toma mucho resguardo. Fui a La Plata y las cosas transcurrieron pacíficas. No soy la persona indicada para hacer un juicio, pero creo que tendrían que hacer una evaluación porque no es una buena idea colocar a la barra visitante en la tribuna de arriba”.

