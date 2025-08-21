"Una tragedia en la que perdió el fútbol, producto del peor operativo de seguridad que recuerde"

Crónica de una noche vergonzosa en la que perdimos todos. Perdió Independiente, perdió U de Chile, perdió la Copa Sudamericana, perdieron los hinchas y perdió el fútbol.

Pasó de todo: primero los chilenos le tiraron hasta inodoros desde la tribuna de arriba a los hinchas de Independiente y varios salieron ensangrentados. Después la policía, y a eso se sumaron los barrabravas, que fueron a correr a los de la U de Chile adentro y afuera del estadio.

La violencia fue gigantesca, y fue el peor operativo de seguridad que yo vi en años en un estadio de fútbol. No se pensó. No se usó ni un gramo de inteligencia para pensar en los hinchas de independiente que estaban abajo de los de la U de Chile, que fueron a romper absolutamente todo.

Fue tremendo ver a jugadores como Pipe Loyola, que cruzó toda la cancha para sacar a su familia de las tribunas. Lo mismo el CT de Julio Vaccari. Una noche muy triste, y ahora veremos que decide Conmebol…

A mi me llegó la información de que Independiente, por ser el organizador y sede de este partido, le pueden dar por perdido el partido por 3 a 0 y por ende, quedaría eliminado de la Sudamericana. Hoy, es lo que menos importa, y la Copa se reanudará luego de esta tragedia que vivió el fútbol en el Libertadores de América.

