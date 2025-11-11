El drama de Ricardo Centurión en Bolivia: fue acusado de agredir a un árbitro y podría recibir una durísima sanción

El nombre de Ricardo Centurión vuelve a estar en el ojo de la tormenta por cuestiones extrafutbolísticas,. A sus 32 años de edad y exactamente seis meses de su llegada a Oriente Petrolero de Bolivia, el enganche se expone a una durísima sanción que paralizaría una vez más su carrera. ¿La razón? Fue acusado formalmente por agredir a un árbitro y podría ser inhabilitado por nada menos que un semestre.

Para comprender la magnitud de la situación, es necesario retrotraerse al pasado 26 de octubre, durante la abultada derrota (5-1) que el Oriente Petrolero sufrió ante GV San José por la liga local. En medio de la paliza, el equipo santacruceño terminó en inferioridad numérica luego de que Centurión viera la tarjeta roja. Y, tras el pitazo final, el centro de atención se trasladó rápidamente al informe que presentó el colegiado Herland Salazar, quien dejó asentado los motivos que lo impulsaron a mandar a las duchas al argentino.

Según expresó un comunicado del Tribunal de Disciplina de Bolivia, el jugador argentino “fue expulsado por proferir lenguaje grosero ofensivo y humillante contra el árbitro”, expresado textualmente “sos un atrevido, soberbio, que te pensás que sos, cagón que no podés cobrar una, después lo miras al 4to árbitro y te reís“. En el conflicto también se ve implicado Henry Vaca, compañero de Centurión, quien recibió dos fechas de suspensión y una multa económica.

Pero eso no fue todo. La situación escaló debido a que el informe inicial del árbitro Salazar también aseguró que, durante un altercado en la cancha, Centurión lo habría agredido físicamente, causándole supuestas lesiones en el rostro que habrían requerido una revisión médica.

No obstante, esto no hizo más que darle paso a un fuego cruzado entre las partes. Es que el jugador hizo entrega de una grabación que refutaría las agresiones en la cara del árbitro. El propio informe del Tribunal, al analizar el material audiovisual, dejó en claro la contradicción: “Se observa un empujón de pecho a pecho y sin apreciarse rasguños o golpes en el rostro“.

Aún a la espera de la resolución definitiva, el ente regulador dejó en claro que la definición del caso se dará en los próximos días. El comunicado cerró indicando que “se analizará la conducta y su posible sanción conforme a las reglas de aplicación del proceso sumario deportivo“.

Cómo es la actualidad de Centurión en Bolivia

El regreso de Centurión al fútbol profesional, tras su frustrado paso por Vélez, invitaba a pensar que podría tratarse de un nuevo intento por reencontrarse con su mejor versión. En esa búsqueda, los números no desentonan por completa: acumula oochogoles y cuatro asistencias en 28 partidos disputados.

Sin embargo, el revés disciplinario que podría recibir le pondría un freno drástico a la leve mejoría deportiva que venía gozando, amenazando con dejarlo inactivo por un periodo prolongado

