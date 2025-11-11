Mientras la Selección Argentina ocupa el 2° puesto del ranking FIFA, este es el puesto de Angola a nivel mundial

La Selección Argentina ya comenzó los preparativos de lo que será una fecha FIFA que, a priori, se presenta inusual. Es que el calendario marca un solo amistoso por delante, pero el destino y rival tampoco deja de ser exótico: visitará Angola para medirse este viernes contra su combinado nacional. Un encuentro que, de no mediar los imprevistos que puede otorgar el fútbol, impone una abismal diferencia de jerarquía, al menos según los números que rigen el ranking mundial.

Actualmente, la Albiceleste marcha segunda en el listado global de selecciones con 1872 puntos, apenas algunos porotos detrás de la líder España (1880 unidades). Sin embargo, cuenta con altas chances de ser sobrepasada por Francia, debido a que jugará dos partidos (vs. Ucrania y Azerbaiyán). Más allá de esta potencial leve modificación en la cúpula, la distancia con el rival de turno de La Scaloneta continúa siendo abismal.

El seleccionado africano no jugará la Copa del Mundo 2026 una realidad que se comprende al revisar el escalafón de la FIFA: ocupa el puesto 89, estando por debajo de regiones como Siria (86), Gabón (77) y Cabo Verde (71), una de las sorpresas que sí tendrá el próximo Mundial.

El modesto puesto de Angola, lógicamente, se entiende por su desempeño reciente dentro de la cancha: en las Eliminatorias tan solo ganó dos de los 10 partidos que disputó, sumando seis empates y dos derrotas. Una combinación de resultados que le hace tener un balance de 1267 puntos acumulados en el ranking.

La Selección de Angola jugará un partido histórico ante Argentina (Prensa Angola).

La exótica historia de Angola

La inusual visita de los actuales campeones del mundo a esta nación ubicada en la costa atlántica del sur africano (que cuenta con unos 37 millones de habitantes) responde a dos motivos principales, que van más allá del campo de juego: deseo de Angola de mostrarse al mundo y, en especial, la celebración de sus 50 años de independencia.

De hecho, el duelo contra la Selección Argentina forma parte del cronograma de festejos pautado por el gobierno nacional angoleño. De hecho, medios locales informan que el Estado habría desembolsado una cifra impactante de 12 millones de dólares para concretar y celebrar el encuentro.

El partido se disputará en Luanda, la capital, en el estadio 11 de Novembro (en alusión a la fecha de su independencia), un recinto con capacidad para 45 mil espectadores. Todo indica que el estadio lucirá colmado, y no solo por las camisetas albirrojas de los locales. La euforia por la llegada del campeón del mundo es tal que en las calles de Luanda ya se vende a mansalva la casaca número ’10’ de Lionel Messi.

