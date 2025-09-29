Es tendencia:
El ex arquero de la Selección de Chile que sufrió un infarto en pleno partido, le hicieron RCP y la acción continuó

En un amistoso realizado por la Universidad Católica de Chile, el arquero Patricio Toledo se desplomó y tuvo que ser trasladado a un hospital.

Por Marco D'arcangelo

Patricio Toledo, arquero de la U Católica.
© U CatólicaPatricio Toledo, arquero de la U Católica.

Durante el partido homenaje “Adios Capitanes”, organizado por la Universidad Católica de Chile para agasajar a los futbolistas más importantes de su historia, ocurrió un hecho que generó preocupación en todo el país, debido a que el ex arquero Patricio Toledo, de 63 años, se desplomó en medio del encuentro ya que sufrió un infarto.

En las imágenes de este duelo amistoso, una cámara captó el momento en el que el ex golero de la U y de la Selección de Chile se desplomó inconsciente en el suelo. Inmediatamente, los jugadores cercanos pidieron ayuda para reanimar a Toledo con RCP y llevarlo de urgencias a un hospital cercano. 

Luego de los primeros estudios, se determinó que Toledo sufrió un infarto de miocardio, por el que tuvo que ser reanimado. Como consecuencia de esto, el ex arquero de 63 años fue sometido a una angioplastia y se encuentra “estable y consciente”, tal como informó la U Católica en sus redes sociales. 

Una vez que se constató que el arquero estaba estable, los capitanes José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic, decidieron continuar con el partido para homenajear a Toledo. 

El comunicado oficial de la U Católica

Informamos que en el marco del partido de despedida “Adiós Capitanes”, nuestro ex arquero y jugador Patricio Toledo sufrió un infarto agudo de miocardio.

Gracias a la rápida acción de los equipos médicos y al equipo de operaciones de Claro Arena, quienes activaron de inmediato todos los protocolos de emergencia, Patricio Toledo recibió una oportuna y eficaz atención.

De inmediato fue trasladado a un centro asistencial, acompañado por el cuerpo médico de Universidad Católica.

Actualmente se encuentra estable y consciente.

Tras recibir esta información, los capitanes José Pedro Fuenzalida, Cristián Álvarez y Milovan Mirosevic, junto al resto de los jugadores, decidieron reanudar el partido en homenaje a Patricio Toledo.

Nuestro ex arquero fue sometido a una angioplastia y se encuentra estable.

Todos quienes hemos sido parte de “Adiós Capitanes”, enviamos sinceros deseos de una pronta recuperación a Patricio, ex arquero de Universidad Católica.

