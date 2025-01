En América de Cali están furiosos con Racing: la razón por la que se sigue demorando la presentación de Juanfer Quintero

Todo estaba listo en América de Cali para presentar este lunes oficialmente como refuerzo a Juan Fernando Quintero, una de las grandes figuras de Racing para su coronación en la última Copa Sudamericana que por cuestiones familiares acordó con la nueva dirigencia, encabezada por Diego Milito, una transferencia que le permitiera regresar a su país.

Tras despedirse en redes sociales de los hinchas de La Academia, el mediocampista de 32 años voló a Colombia y esperaba que para este lunes estuviera todo dado para firmar un contrato por los próximos tres años con el equipo Escarlata.

Sin embargo, no solo no llegó el transfer internacional desde Racing sino que según avanzó el periodista Pipe Sierra volvieron a cambiar las condiciones de la negociación, lo que generó la furia de los dirigentes del América de Cali, quienes a su vez están buscando fijar en el contrato de Juanfer una cláusula de no reventa al fútbol argentino, tal vez cuidándose de que Marcelo Gallardo y River no avancen por él en el futuro.

En ese clima de desconfianza y de temores que se generó incluso antes que el jugador pueda ser presentado de manera oficial con el equipo, el presidente Tulio Gómez dio mayores detalles sobre el estado de las negociaciones que se juzgaban ya resueltas.

América de Cali espera presentar a Juanfer entre martes y miércoles.

“Racing ha impuesto muchos obstáculos para la firma. Ha sido bastante complejo en ese sentido. El retraso radica en la llegada de la transferencia”, manifestó en entrevista con Source en relación al Certificado Internacional de Transferencia, documento oficial emitido por la federación del país del equipo vendedor, en este caso AFA, clave para que un jugador pueda ser registrado con su nuevo equipo.

En Cali desconocen cuándo podrá debutar Juanfer Quintero

Con lo complicadas que se han vuelto las negociaciones a causa de demoras administrativas y desacuerdos, el entrenador de América de Cali Jorge Da Silva no sabe cuándo podrá contar con Juan Fernando Quintero. De momento, nadie en el club ha querido aventurar una fecha tentativa para su debut, porque dependerá de la rapidez con la que Racing facilite la documentación necesaria.

El estreno del equipo Escarlata en una nueva edición de la Liga Colombiana será el próximo sábado 25 de enero, recibiendo a Llaneros en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.