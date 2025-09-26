Fue 1 del mundo, ganó el US Open e hizo una dura reflexión contra el tenis: “Te puede volver loco”

El deporte de alto rendimiento está plagado de cuestiones positivas vinculadas al éxito individual o colectivo, pero también tiene su parte negativa y el tenis no es ajeno a esta problemática, sino todo lo contrario. En ese sentido, Daniil Medvédev es el claro ejemplo de que los títulos o ser el mejor del mundo en una disciplina, no son suficientes para contentar a uno mismo ni mucho menos.

El ruso supo ser el número uno del ranking ATP a principios de 2022, también fue campeón de un Grand Slam algunos pocos meses antes y se consagró en la Copa Davis a nivel colectivo, sin mencionar sus múltiples participaciones en finales de competiciones de relevancia. Sin embargo, poco importaron todos estos logros para el presente adverso que está teniendo ahora.

Mientras da sus primeros pasos en el Abierto de China, brindó una conferencia de prensa y no tardó en hacer una dura reflexión contra el deporte. “El tenis te puede volver loco. A mí me vuelve loco“, confesó en primer lugar. Y luego agregó: “¿Me preguntas por qué he tenido un mal año? No tengo una respuesta clara. Podría ser mi segunda hija. Podría ser mi relación con Gilles (Cervara)“.

Daniil Medvedev destrozando la raqueta en el US Open 2025. (Getty Images)

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, el tenista nacido en Moscú continuó su discurso al respecto. Lejos de esquivar la polémica que comenzó, siguió: “Podría ser que soy un poco más viejo y he empezado a darle más vueltas a la cabeza que cuando era más joven. Podría ser mala suerte, o quizás físicamente no me he sentido bien en ciertos torneos. Nunca se sabe”.

Algunos pocos segundos más tarde, Daniil mantuvo su sorpresivo relato relacionado a su círculo más íntimo. En la misma rueda de prensa, el ruso se tomó unos segundos para priorizar a las tres mujeres que lo rodean y manifestó: “Amo a mis dos hijas, amo a mi mujer. No es un problema para mí. Si juego al tenis peor porque he tenido a mi segunda hija, estoy feliz y no me importa“.

En cuanto a su flojo presente, donde el 2025 es el primer año que no logra pelear seriamente por un Grand Slam, Medvédev no tuvo problemas en analizarse a sí mismo. “Por supuesto que me preocupa y me ha preocupado: estoy buscando la forma de mostrar a todo el mundo de que soy capaz de lograr grandes cosas de nuevo”, destacó sobre su nivel en esta temporada con muchos altibajos.

Daniil Medvedev con la raqueta destrozada en el US Open 2025. (Getty Images)

Los logros de Daniil Medvédev

El oriundo de Moscú, Rusia tiene un total de 20 títulos ATP en su palmarés individual. El más destacado de ellos es el US Open 2021, siendo su único GS, pero también fue campeón del ATP Finals 2020 y de la Copa Davis 2021 en representación de su nación. Como si eso no alcanzara, en febrero de 2022 se convirtió en número uno del mundo y miró a todos desde la cima.

