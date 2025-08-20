Qué canal pasa Independiente vs. U de Chile hoy por Copa Sudamericana

En el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, luego de perder 1 a 0 la ida en condición de visitante, Independiente recibe a la U de Chile en búsqueda de ganar por dos goles de diferencia para asegurarse la clasificación a los cuartos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

En caso de ganar por un gol de diferencia, el Rojo de Vaccari estirará la definición a los penales, mientras que si gana por más de un tanto, automáticamente avanzará a la siguiente instancia. Por otro lado, si pierde o empata, quedará eliminado.

Qué canal pasa Independiente vs. U de Chile por la Copa Sudamericana

El encuentro entre el elenco argentino y el club de chileno, programado para este miércoles 20 de agosto a las 21.30 horas de Argentina podrá verse en vivo a través de los canales 610 y 1610 de DSports. Además, lo transmitirá la plataforma de DGO vía streaming.

Independiente vs. U de Chile por Copa Sudamericana: formaciones y minuto a minuto