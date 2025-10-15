El Flaco López definió a Lionel Messi en una palabra tras su debut en la Selección Argentina

La goleada 6 a 0 a Puerto Rico contó con cuatro debuts en la Selección Argentina y uno de ellos fue el de José Manuel López. El Flaco, de brillante temporada en Palmeiras, fue titular en la Albiceleste, formando una dupla ofensiva con Lionel Messi. Tras el pitazo final, el jugador no ocultó su felicidad.

“Muchas veces la realidad termina superando todo lo que lo que uno soñó. Estoy más que feliz por haber hecho mi debut. Un día inolvidable para mí, para mi familia y una linda oportunidad para seguir aprovechando para llegar de la mejor forma a todo lo que viene”, expresó el correntino.

Y continuó: “A los que vivimos del gol nos queda esa espinita, pero pero hoy fue un día muy especial más allá de la estadística. Pude dar una asistencia (a Alexis Mac Allister en el 3-0) y me sentí muy bien. La verdad que estoy muy feliz y disfrutando de todo esto”.

A la hora de hablar del 10, el delantero lo definió en una palabra: “Espectacular. Un sueño más cumplido jugar al lado de él… Increíble“. Sin lugar a dudas, un recuerdo inolvidable para el delantero surgido en Lanús, aún sin haber podido anotar en la goleada.

Qué dijo Scaloni del debut del Flaco López

El entrenador de la Selección Argentina fue consultado por los estrenos de José Manuel López, Aníbal Moreno, Lautaro Rivero y Facundo Cambeses y declaró: “Ponerse esta camiseta es importante, sobre todo, para ver a los chicos. Yo debuté en un partido con Libia y todavía lo tengo grabado en mi memoria. Es importante para ellos. No se lo van a olvidar más“.

“Son jugadores que han demostrado que pueden estar en la Selección. Dentro de la prueba que vas a hacer, sabés que van a rendir, que no te van a dejar tirado. Más allá del rival, tenemos nuestro nivel“, aseguró.

El próximo partido de la Selección Argentina

Lo que sigue en el calendario para la Selección Argentina son los amistosos de la fecha FIFA de noviembre. Hasta el momento, solo está confirmado el choque en Luanda ante Angola. AFA busca al segundo rival, posiblemente también en África, tras caerse el compromiso ante India.

