Romario reveló la fórmula para que Brasil gane el Mundial 2026

Más allá del andar irregular en las Eliminatorias de CONMEBOL que lo muestran actualmente en la quinta posición, de no contar con las superestrellas que ha sabido tener en sus planteles a lo largo de los años, la Selección de Brasil llegará al Mundial de 2026, de no mediar catástrofe, sintiéndose candidata al título y muy probablemente así la verán también todos sus rivales. En definitiva, más allá de la sequía, es el equipo que más veces levantó el trofeo con el que sueña todo futbolista.

Algo de ese optimismo, a veces fundamentado y otras no, mostró sentir Romario, una de esas grandes figuras que supo tener La Canarinha, campeón del mundo en 1994, en Estados Unidos, y de brillante paso por clubes como Barcelona y PSV en Europa, además de un amplio recorrido en el fútbol de su país.

Durante su reciente participación en CharlaPodcast, el exdelantero reconoció que habrá dificultades para Brasil en el Mundial que se disputará con Estados Unidos, México y Canadá como sedes, pero identificó una fórmula que podría llevar a la conquista de la ansiada sexta estrella.

“Va a ser muy difícil ganar la próxima Copa del Mundo. Si tuviera algún tipo de posibilidad, será solo si tiene a Neymar. Voy a volver a decir lo que ya he dicho. En el 94, Brasil jugó para Romario. En el 70, jugó para Pelé. Antes, jugó para Garrincha. En 2002 jugó por Ronaldo. En 2026, si no juega para Neymar, no va a ganar. Tiene que armar un equipo a su alrededor”, señaló Romario.

Romario pidió armar un equipo funcional a Neymar para que Brasil tenga chances de ganar el Mundial de 2026.

El andar de Brasil en las Eliminatorias

La Selección de Brasil ha tenido un andar turbulento en las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial de 2026, en cuya última doble fecha no consiguió sumar de a tres y apenas cosechó dos empates, ante Venezuela en condición de visitante y Uruguay como local.

En total, acumula 18 puntos en 12 jornadas disputadas, producto de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, con 17 goles a favor y 11 en contra. Sus mejores producciones fueron ante dos rivales menores que actualmente están fuera de los puestos de clasificación directa al Mundial.

En la primera jornada, disputada en septiembre de 2023, se impuso 5-1 a Bolivia, que ocupa plaza de Repechaje, haciendo de local en Belén. En la décima jornada, en octubre del año pasado, goleó 4-0 a Perú en el Estadio Nacional Mané Garrincha.

El último partido de Neymar con la Canarinha

Neymar lleva un año y tres meses sin poder jugar para la selección de su país. Su último partido con Brasil, por Eliminatorias, fue el 18 de octubre de 2023, ante Uruguay en Montevideo. A los 44 minutos del primer tiempo, tras un choque con Nicolás De La Cruz, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de su pierna izquierda que lo dejó fuera de competencia. Aquella jornada, fue derrota 2-0 para el equipo que todavía era dirigido por Fernando Diniz.

