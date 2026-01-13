Miguel Borja se marchó de River luego de que Marcelo Gallardo le indicara que no iba a tener lugar. A partir de la decisión que tomó el entrenador, los directivos decidieron que no le renovarían el contrato y, a pesar de que coqueteó con jugar en Boca, terminó arreglando su desembarco en Cruz Azul.

El nacido en Tierralta llegó a Ciudad de México para vestir los colores de La Máquina Cementera, que es dirigida por Nicolás Larcamón, pero aún no pudo ni siquiera ser presentado. Sí, a pesar de que todo está acordado, el drama empieza a hacerse presente.

A lo largo de las últimas horas, a BOLAVIP le afirmaron que el principal problema que transita el delantero de 32 años es que no hay ningún inconveniente monetario, sino que regresaron dos futbolistas extranjeros y superaron el cupo para los mismos. Por lo tanto, deberán desprenderse de, al menos, uno de ellos para que el ex Palmeiras, Gremio y Junior de Barranquilla pueda ser oficializado.

Esta situación tiene muy molesto a Borja, según confiaron a este portal. “Entrenó durante dos semanas y no tiene la autorización para jugar”, indicaron. Incluso, en México sostienen que regresó a Colombia con su familia, pero aún no se pudo corroborar. Mientras tanto, en Cruz Azul buscan la manera de desprenderse de los jugadores no nacidos en tierras aztecas para que el ex River tenga su lugar, ya que el campeonato de la Liga MX transita por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Miguel Ángel Borja cuando aún era jugador de River. (Getty Images)

Borja y una curiosa historia en el primer amistoso de River

El pasado domingo, River enfrentó a Millonarios en Montevideo por el primer amistoso de 2026. Miguel Ángel Borja, que todavía tiene como foto de perfil en Instagram una suya con la camiseta del Millonario, utilizó su cuenta para compartir una historia en la que estaba viendo el partido, lo acompañó con el emoji de una gallina y otros con los colores del club.

¿Por qué Borja todavía no fue presentado en Cruz Azul?

Además de que La Máquina Cementera no tiene cupo extranjero disponible, algo que se resolvería en los próximos días, ya que podrían emigrar Camilo Cándido o Mateusz Bogusz, hay otro inconveniente que perjudica a Miguel Borja.

Todavía debe resolver algunas cuestiones vinculadas a la visa de trabajo, lo cual se está tramitando y se espera un desenlace positivo en los próximos días. Mientras tanto, se entrena físicamente para no perder forma y ponerse a disposición del entrenador lo antes posible.

