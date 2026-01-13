Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

El drama que atraviesa Miguel Borja tras irse libre de River hacia Cruz Azul

En las últimas horas, la situación del colombiano cambió por completo y su presencia en La Máquina Cementera no está asegurada.

Por Julián Mazzara

Seguí a Bolavip en Google!
Miguel Borja llegó libre a Cruz Azul.
© Getty ImagesMiguel Borja llegó libre a Cruz Azul.

Miguel Borja se marchó de River luego de que Marcelo Gallardo le indicara que no iba a tener lugar. A partir de la decisión que tomó el entrenador, los directivos decidieron que no le renovarían el contrato y, a pesar de que coqueteó con jugar en Boca, terminó arreglando su desembarco en Cruz Azul.

El nacido en Tierralta llegó a Ciudad de México para vestir los colores de La Máquina Cementera, que es dirigida por Nicolás Larcamón, pero aún no pudo ni siquiera ser presentado. Sí, a pesar de que todo está acordado, el drama empieza a hacerse presente.

A lo largo de las últimas horas, a BOLAVIP le afirmaron que el principal problema que transita el delantero de 32 años es que no hay ningún inconveniente monetario, sino que regresaron dos futbolistas extranjeros y superaron el cupo para los mismos. Por lo tanto, deberán desprenderse de, al menos, uno de ellos para que el ex Palmeiras, Gremio y Junior de Barranquilla pueda ser oficializado.

Esta situación tiene muy molesto a Borja, según confiaron a este portal. “Entrenó durante dos semanas y no tiene la autorización para jugar”, indicaron. Incluso, en México sostienen que regresó a Colombia con su familia, pero aún no se pudo corroborar. Mientras tanto, en Cruz Azul buscan la manera de desprenderse de los jugadores no nacidos en tierras aztecas para que el ex River tenga su lugar, ya que el campeonato de la Liga MX transita por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Miguel Ángel Borja cuando aún era jugador de River. (Getty Images)

Miguel Ángel Borja cuando aún era jugador de River. (Getty Images)

Borja y una curiosa historia en el primer amistoso de River

El pasado domingo, River enfrentó a Millonarios en Montevideo por el primer amistoso de 2026. Miguel Ángel Borja, que todavía tiene como foto de perfil en Instagram una suya con la camiseta del Millonario, utilizó su cuenta para compartir una historia en la que estaba viendo el partido, lo acompañó con el emoji de una gallina y otros con los colores del club.

Publicidad
River vuelve a la carga por Prestianni con una oferta superadora

ver también

River vuelve a la carga por Prestianni con una oferta superadora

Willer Ditta, el defensor de Cruz Azul que quiere River

ver también

Willer Ditta, el defensor de Cruz Azul que quiere River

¿Por qué Borja todavía no fue presentado en Cruz Azul?

Además de que La Máquina Cementera no tiene cupo extranjero disponible, algo que se resolvería en los próximos días, ya que podrían emigrar Camilo Cándido o Mateusz Bogusz, hay otro inconveniente que perjudica a Miguel Borja.

Todavía debe resolver algunas cuestiones vinculadas a la visa de trabajo, lo cual se está tramitando y se espera un desenlace positivo en los próximos días. Mientras tanto, se entrena físicamente para no perder forma y ponerse a disposición del entrenador lo antes posible.

Publicidad

DATOS CLAVES

  • Miguel Borja dejó River para unirse a Cruz Azul tras no ser renovado por Gallardo.
  • El club mexicano superó el cupo de extranjeros, impidiendo la presentación oficial del delantero de 32 años.
  • La Liga MX disputa la segunda fecha del Clausura mientras el club busca liberar plazas.
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

Lee también
Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Borja en pleno partido de River
River Plate

Tras coquetear con Boca, la decisión que tomó Borja en pleno partido de River

Los dos motivos por los que Miguel Borja todavía no firmó en Cruz Azul tras su salida de River
Fútbol Internacional

Los dos motivos por los que Miguel Borja todavía no firmó en Cruz Azul tras su salida de River

Miguel Borja se despidió de los hinchas de River
River Plate

Miguel Borja se despidió de los hinchas de River

Surinam nacionaliza a un titular de la Premier League a dos meses de enfrentar a Bolivia en el repechaje del Mundial 2026
Mundial 2026

Surinam nacionaliza a un titular de la Premier League a dos meses de enfrentar a Bolivia en el repechaje del Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo