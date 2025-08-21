Es tendencia:
La advertencia de FIFA ante el escándalo de Independiente y U de Chile: “Sanciones ejemplificadoras”

Gianni Infatino, presidente de FIFA, publicó un posteo repudiando lo ocurrido en Avellaneda.

Por Marco D'arcangelo

© Getty ImagesGianni Infantino, presidente de FIFA.

Horas después del escándalo ocurrido en Avellaneda en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Conmebol Sudamericana, que terminó con incidentes entre los hinchas, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un mensaje para repudiar lo acontecido.

“Condeno enérgicamente la impactante violencia que llevó la cancelación del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile en Buenos Aires”, inició con una historia en su cuenta de Instagram.

“La violencia no tiene cabida en el fútbol: los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfrutan de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”, continuó, repudiando los disturbios entre los hinchas en la tribuna.

Y cerró con un claro pedido desde la FIFA: “Desde la FIFA, nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes, a la vez que esperamos que las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras contra los autores de estos terribles actos”.

El posteo de Gianni Infantino.

Independiente sufrió la clausura de su tribuna

Desde la Justicia determinaron la clausura de la tribuna en la que ocurrió el conflicto entre los hinchas, ya que se busca resguardar la escena y obtener la mayor cantidad de pruebas posibles con el fin de aclarar los hechos para sancionar a los involucrados.

Así las cosas, el Rojo no tendrá a disposición esta tribuna para el encuentro ante Platense, que se disputará el próximo domingo por la noche por la sexta fecha del Grupo B del Torneo Clausura.

Marco D'arcangelo

