Sonó para Boca, fue campeón del fútbol argentino y está cerca de convertirse en DT de Independiente

Luego de la salida de Julio Vaccari, la dirigencia del Rojo se mueve con velocidad para encontrar a su reemplazante.

Por Agustín Vetere

Gustavo Quinteros, el DT que quiere Independiente.
Gustavo Quinteros, el DT que quiere Independiente.

Tras más de un año en el cargo, y a pocos meses de la finalización de su contrato, Julio Vaccari renunció como entrenador de Independiente. La derrota del Rojo a manos de Banfield este sábado lo empujó a la salida cerrando así un ciclo con altibajos.

El trabajo del cuerpo técnico que acaba de firmar su baja se derrumbó sobre todo en el presente semestre. Una temprana eliminación en la Copa Argentina, además de la descalificación en la Copa Sudamericana por los incidentes ante Universidad de Chile dejaron a los de Avellaneda solo con el Torneo Clausura.

Para colmo, Independiente se ubica en la última posición de la Zona B con solo 3 puntos cosechados en 7 partidos jugados. Como si fuera poco, aún no ganó en lo que va del Torneo Clausura. Ante este panorama, la dirigencia no tiene tiempo que perder y ya avanza en la búsqueda del reemplazante de Vaccari.

Según la información de Germán García Grova, el principal apuntado por la cúpula del Rojo hoy es Gustavo Quinteros. El entrenador campeón con Vélez, que viene de un breve paso por Gremio, ya tuvo la primera reunión en dónde se dieron conversaciones positivas.

Lo cierto es que Quinteros tiene fecha de regreso a Argentina el 23 de septiembre, pero estos primeros contactos lo acercan al Estadio Libertadores de América. En caso de concretarse, sería su tercera experiencia en el fútbol local tras sus pasos por San Martín de San Juan y el Fortín. Cabe recordar que fue uno de los entrenadores buscados por Boca Juniors en los últimos períodos, aunque nunca logró un acuerdo para representar a los de azul y oro.

Matheu, interino de Independiente

Tras la salida de Vaccari, Carlos Matheu, quién actuaba como entrenador de la Reserva, tomó las riendas del plantel profesional del Rojo de forma interina. El exdefensor tiene en sus filas a Eduardo Tuzzio y ya se encuentran al frente de los entrenamientos del equipo.

Además, ya tiene experiencia en la Primera tras haber sido ayudante de Walter Erviti en Atlanta y Belgrano de Córdoba: “Con Walter aprendí un montón, crecimos juntos, nos retroalimentamos porque tenemos la misma manera de ver el fútbol, ​​entonces en eso nos ayudamos a mejorar ya ver las cosas para que el equipo crezca y pueda ayudar a los chicos”.

Agustín Vetere
Agustín Vetere

