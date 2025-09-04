El furioso descargo de Independiente tras quedar descalificado de la Copa Sudamericana: “Ganaron los violentos”

A casi 10 días del violento episodio en el Estadio Libertadores de América en el que hinchas de Independiente y Universidad de Chile se enfrentaron en la Tribuna Pavoni alta, CONMEBOL publicó este jueves un fallo que generó enorme polémica en Avellaneda.

El organismo que dirige al fútbol de esta región decidió que el combinado chileno se clasifique a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, mientras que el Rojo quedó descalificado. Además, el público de ambos clubes y las arcas de las instituciones deberán cumplir sanciones.

Aparte de la eliminación, Independiente y Universidad de Chile deberán cumplir con 7 partidos de competencias CONMEBOL como local a puertas cerradas. También deberán pagar 150 mil dólares, junto con otros 100 mil por multa por racismo. El monto en este último apartado asciende a 120 mil para los trasandinos.

En ese contexto, el fallo generó malestar entre los dirigentes de Independiente y fue a través de una publicación en sus redes sociales dónde se descargaron en contra de la decisión de CONMEBOL. “Perdió el fútbol. Ganaron los violentos”, dice la imagen posteada por el Rojo.

En la foto también se puede observar el escudo del club de Avellaneda sobre una campera blanca repleta de manchas de sangre. Una imagen que explica a la perfección el saldo de lo ocurrido aquella noche del 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América.

El descargo de Michael Clark, presidente de Universidad de Chile

“Si bien creemos que se ha hecho justicia en lo deportivo, no podemos estar tranquilos con la sanción de jugar 7 partidos sin público como local. Lamentamos profundamente que este fallo afecte a nuestro público local, que ha tenido un comportamiento ejemplar durante los duelos disputados este año. Analizaremos las acciones que podamos realizar para poder revertir esta situación. Estamos trabajando en la apelación”, leyó el mandatario en un video publicado por el club.

Y siguió: “El mal comportamiento de unos delincuentes ha generado un enorme problema para nuestros seguidores. Continuaremos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para sancionar a los causantes de este enorme perjuicio en contra del club y sus hinchas”.

Cuándo se juegan los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Ahora, con el fallo final de Conmebol, se desarrollarán los cuartos de final de la Copa Sudamericana los días jueves 18 y 25 de septiembre. El compromiso por el primero de los partidos se disputará en el Estadio Matute ubicado en Lima, Perú, mientras que la revancha tendrá como sede el recinto de la Universidad de Chile, en la ciudad de Santiago.

Cabe destacar que las llaves de cuartos de final de la Sudamericana quedaron de la siguiente manera:

Universidad de Chile vs. Alianza Lima

Lanús vs. Fluminense

Bolívar vs. Atlético Mineiro

Independiente del Valle vs. Once Caldas

