Mientras en su país es homenajeado e idolatrado como pocas veces se vio en la historia, en su actual país de residencia es maltratado, ninguneado y abucheado. El paralelismo entre el Leo Messi de la Selección y el del PSG resulta abrumador, y es por eso que el campeón del mundo parece tener los días contados en el conjunto parisino.

Es que este malestar que se ha generado en París y en Francia en general sobre su persona hacen que Messi no esté seguro de renovar su vínculo con la escuadra capitalina, ya que su contrato expira en tres meses y si bien tiene en su mesa la opción de seguir un año más en PSG, el capitán argentino aún no respondió a la misma y los indicios parecen señalar que no será una respuesta positiva.

Entre otras opciones que empiezan a aparecer informalmente en el horizonte próximo de Leo Messi, surgen clubes tentados en contar con él como el Inter Miami, la MLS en sí, equipos de Arabia Saudita, el Barcelona y un heróico regreso y un sorpresivo Inter de Milán que se sumó como una chance en la élite que no estaba en los planes hasta hace escasas horas.

En todo este contexto, trasncendió que Leo le habría hecho un pedido a Jorge Messi, padre y a su vez representante, para dar a conocer sus deseos de cara al inminente futuro suyo. En concreto, el periodista catalán Ramón Salmurri en "Radio Catalunya" sentenció que "Messi le ha pedido a su padre que vuelva a hablar con Laporta para volver al Barça". Además, añadió: "Leo, por su parte, tiene comunicación con Xavi (actual DT Culé) con el mismo fin y parece que cuenta con el visto bueno del vestuario y del cuerpo técnico para su regreso".

Así, según las informaciones desde España, Messi tendría decidido volver al Barcelona en junio. Para ello, el club deberá hacer un inconmensurable esfuerzo económico para reducir gastos y vender otros futbolistas, ya que tiene que reducir la masa salarial que ya poseen por las presiones de la liga española. ¿Se dará su regreso al Barça?