Quedan poco más de cuatro meses para que el contrato de Lionel Messi con el PSG llegue a su fin y todavía no hay certezas del futuro del campeón del mundo a nivel clubes. En ese contexto, con la posibilidad de que Leo quede libre,en Barcelona todos se ilusionan con un posible regreso a casa.

Los hinchas lo piden, pero las últimas palabras de la familia Messi no fueron gratas con el Blaugrana. "Los catalanes son todos traidores", había dicho su hermano vía streaming en Twitch sobre la última experiencia de la Pulga en el club catalán. Pese a las disculpas públicas, quedó clara cuál es la postura del entorno del 10.

El siguiente en hablar fue Jorge Messi, padre del astro, quien realizó un viaje sorpresivo a Barcelona en las últimas horas y sorprendió a propios y extraños. La palabra más esperada finalmente fue registrada por el diario SPORT, consultando principalmente si Lionel se volverá a poner la camiseta de la institución que lo vio brillar como nunca.

La respuesta fue clara y concisa: "No creo que Leo vuelva a jugar en el Barça". Jorge Messi casi que dio por cerrada la posibilidad de un potencial regreso y también le tiró la pelota a la actual dirigencia del Blaugrana. "No hemos hablado con Laporta y no hay oferta", afirmó. Un derrumbe a la ilusión del pueblo catalán.