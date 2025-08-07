Competencia para Lionel Messi: la MLS confirma el arribo de una superestrella

Después de 17 temporadas en Europa (10 de ellas en la Premier League) Heung-Min Son pega el salto a la Major League Soccer de los Estados Unidos. El coreano, tras ser campeón de la Europa League con el Tottenham Hotspur, a sus 33 años decidió encarar nuevos horizontes, en este caso con la camiseta de Los Angeles FC, uno de los equipos que busca eclipsar la atención que se centraliza en el Inter Miami de Lionel Messi.

Claramente no es un movimiento de mercado de pases como cualquier otro, puesto que se trata de una de las figuras de la liga inglesa en el último curso. Pero además, a diferencia de otras grandes estrellas que desembarcaron en Norteamérica como agentes libres, el traspaso fue por una negociación que encararon los clubes involucrados.

Y tal operación, que se hizo a cambio de 22,5 millones de euros, se ubicó como la más cara en la historia de la Major League Soccer de los Estados Unidos, superando de esta manera a Emmanuel Latte Lath, que semanas atrás se convirtió en jugador de Atlanta United tras el depósito de 21,25 millones a las cuentas del Middlesbrough.

De este modo, Los Angeles FC suman un refuerzo de jerarquía para su objetivo de volver a ser campeones nacionales, luego de lo que fue su consagración en 2022 y de la vuelta olímpica de su clásico rival, Los Angeles Galaxy, en la última temporada.

Ranking de los fichajes más caros en la historia de la MLS

1. Heung-min Son: 22,5 millones (Los Ángeles FC)

​2. Emmanuel Latte Lath: 21,25 millones (Atlanta United)

​3. Kévin Denkey 15,3 millones (Cincinnati)

​4. Rodrigo de Paul: 15 millones (Inter Miami)

​5. Thiago Almada: 14,5 millones (Atlanta United)

​6. ‘Pity’ Martínez: 14,5 millones (Atlanta United)

​7. Ezequiel Barco: 12,2 millones (Atlanta United)

​8. Irving Lozano: 12 millones (San Diego)

​9. Myrto Uzuni: 12 millones (Austin)

​10. Brenner: 11,8 millones (Cincinnati)

LAFC busca escalar posiciones en la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste

Los Angeles FC, de momento, se ubica en el sexto puesto de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste de la Major League Soccer con 36 puntos en 22 partidos, tres menos que los disputados por el puntero San Diego de 45 unidades en 25 compromisos. Además, vale mencionar que quedó afuera de la Leagues Cup, por lo que su objetivo se enfoca en el certamen local.

