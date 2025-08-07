Es tendencia:
La reacción de Lionel Messi al penal de Luis Suárez en el Inter Miami vs. Pumas por la Leagues Cup

La Pulga, que se está recuperando de una lesión, siguió desde la platea la clasificación del Inter Miami a los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Por Germán Carrara

Lionel Messi aplaudió a Luis Suárez por su pique en el penal con el que registró el 2 a 1 del Inter Miami vs. Pumas.
El Inter Miami no necesitó de Lionel Messi para superar a Pumas UNAM en el Estadio Chase en uno de los encuentros correspondientes a la tercera jornada de la Fase de Grupos de la Leagues Cup 2025. Los dirigidos por Javier Mascherano derrotaron al elenco mexicano por 3 a 1 y aseguraron su clasificación a los Cuartos de Final.

El duelo tuvo momentos para destacar, como el tanto de Rodrigo De Paul para igualar el marcador y la anotación de Luis Suárez desde el punto del penal, ejecución en la que decidió picarla para vencer a Miguel Ángel Paul Hernández, el arquero del equipo universitario.

De hecho, tan bueno fue el remate del uruguayo que el propio Lionel Messi, que siguió el partido desde una de las gradas dado que se sigue recuperando de una dolencia muscular, reaccionó aplaudiendo y sonriendo sobre lo que, en definitiva, sirvió para encaminar el triunfo del Inter Miami.

Ahora, las Garzas ya se enfocan en el Clásico del Sol que disputarán ante Orlando City este domingo 10 de agosto en el Explorian Stadium por la Major League Soccer, a la espera de que se confirme su rival (podría ser Tigres de la UANL o los Tuzos del Pachuca) para los Cuartos de Final de la Leagues Cup.

Primer gol de Rodrigo De Paul en el Inter Miami

Rodrigo De Paul debutó en la red con la camiseta del Inter Miami. Fue cuando el equipo más lo necesitaba, puesto que su anotación fue a los 45 minutos del primer tiempo cuando el conjunto de la Florida perdía 1 a 0. De esta manera, hasta entonces, Motorcito acumula en su nuevo proceso 3 partidos, 2 asistencias y 1 tanto.

Las dudas por la llegada de Lionel Messi al partido de la Selección Argentina contra Venezuela

La Selección Argentina sigue de cerca la evolución de la lesión de Lionel Messi. Es que de a poco asoma en el horizonte el compromiso de la Scaloneta vs. Venezuela el próximo 4 de septiembre por la fecha 17 de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas, un duelo que toma mayor relevancia porque sería el último oficial de la Pulga en territorio argentino con la camiseta albiceleste.

Mascherano habló del tiempo que le demandará a Messi recuperarse de su lesión: “Él es especial en ese sentido”

Mascherano habló del tiempo que le demandará a Messi recuperarse de su lesión: "Él es especial en ese sentido"

Los partidos que se perderá Lionel Messi en Inter Miami antes de volver a jugar con la Selección Argentina

Los partidos que se perderá Lionel Messi en Inter Miami antes de volver a jugar con la Selección Argentina

germán carrara
Germán Carrara

ggrova
german garcía grova

La inesperada medida de Boca con Rojo, Lema y Saracchi mientras siguen colgados en el club

mgrosman
chicho grosman

Pase lo que pase contra Racing, Miguel Ángel Russo dejaría de ser el técnico de Boca

jpasman
toti pasman

¿Quiénes somos para decirle a De Paul donde tiene que jugar? Si quiere ser feliz en Inter Miami y con Messi, lo banco

