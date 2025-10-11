Es tendencia:
El golazo de Lionel Messi para Inter Miami vs. Atlanta United por la MLS: cómo quedó la carrera por los 1000 goles con Cristiano Ronaldo

Tras no jugar con la Selección Argentina, el astro fue titular con Las Garzas y se encargó de abrir el marcador con remato inatajable.

Por Bruno Carbajo

Lionel Messi volvió a convertir con Inter Miami.
A pesar de no haber estado presente con la Selección Argentina ante Venezuela, Lionel Messi se encargó de hacer sonreír a sonreír a todo Florida tan solo 24 horas después. Lo hizo con la camiseta de Inter Miami, donde fue titular ante Atlanta United, en el último partido de local de la temporada regular, y dijo presente con un auténtico golazo.

La noche se presentaba cruzada para Leo. La defensa y el arquero rival supieron privarlo de festejar en varias ocasiones. Hasta que decidió frotar la lámpara, fiel a su estilo: recibió sobre el costado derecho luego de que Baltasar Rodríguez robara en campo rival, la acomodó para su zurda con un simple toque y remató con el borde interno para que la pelota se clave en el ángulo del segundo palo. Inatajable.

Tweet placeholder

Con este tanto, Messi alcanzó los 25 gritos en la MLS y se convirtió en el máximo goleador de la temporada. Dejó en el camino Denis Bouanga (24), de LAFC. En cuanto a valor colectivo, Inter Miami alcanza los 62 puntos y cerraría la fase regular en el segundo puesto, al superar por diferencia de gol a Cincinatti.

Cómo está la carrera con Messi por los 1000 goles

Con los tres tantos convertidos en esta fecha FIFA, Cristiano Ronaldo llegó a los 943 goles oficiales a lo largo de su carrera, a solo 57 de alcanzar la histórica marca de 1000 tantos. Así, la diferencia con Messi se sigue ampliando, quien con su doblete ante Venezuela alcanzó los 884 goles oficiales, manteniéndose a 59 de su eterno rival futbolístico y a 116 de la marca histórica.

Bruno Carbajo

toti pasman

Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

ggrova
german garcía grova

Marcos Rojo, habilitado para el jugar el Torneo Clausura con Racing: el motivo

