Lo Celso fue el gran ganador del amistoso de Argentina contra Venezuela

El Hard Rock Stadium de Miami le sienta muy bien a Giovani Lo Celso. Allí le dio la asistencia a Lautaro Martínez para el bicampeonato en la Copa América ante Colombia y, anoche, contra Venezuela, volvió a la titularidad en La Scaloneta después de 15 partidos de ausencias desde el inicio.

El volante de Betis fue el más certero para doblegar a un arquero que parecía imbatible. De hecho, José Contreras le impidió el gol a Lautaro en nada más ni nada menos que cinco oportunidades. Pero, con un zurdazo seco al primer palo, Lo Celso convirtió el único gol de la módica victoria de Argentina ante una Venezuela rejuvenecida de la mano de Oswaldo Vizcarrondo.

En cuanto a los nuevos, creo que ninguno aprovechó demasiado la oportunidad como para confirmarse dentro de la lista mundialista pensando en 2026. Marcos Senesi arrancó tímido con la pelota, pero luego fue mejorando. Por su parte, Nico Paz demostró una buena pegada e interesantes gambetas. Estuvo cerca del gol, pero entiendo que para ganarse un lugar debe hacer un poco más.

Giuliano Simeone y Nico González siempre aportan cuando les toca entrar. Se pueden amoldar a una línea de cinco defensores, jugando como carrileros, o moverse como extremos definidos, lo que es una buena variante para el entrenador.

Lógico, después están las garantías de siempre: Dibu Martínez, Nicolás Tagliafico, Cuti Romero, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Julián Álvarez y el propio Lautaro Martínez. Eso sí: fue preocupante ver cómo lo gambetearon dos veces a Nahuel Molina, que estuvo mucho mejor atacando que defendiendo. Y Rodrigo De Paul debe bajar un cambio, ya que su mejor versión es cuando no discute.

Ahora nos espera Puerto Rico el martes, con la chance de ver al Flaco López, a Aníbal Moreno y, ojalá, la vuelta de Lionel Messi.

