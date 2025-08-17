El video de Lionel Messi y su hijo jugando al fútbol que enloqueció a los hinchas de Newell’s: “En todos lados”

Lionel Messi volvió a ser el centro de todas las miradas en el mundo del fútbol. El astro regresó a la actividad tras superar una lesión muscular y lo hizo a lo grande: golazo y asistencia de lujo para Luis Suárez para vencer 3-1 con Inter Miami a LA Galaxy por la MLS. Sin embargo, incluso antes de ese regreso triunfal, el ’10’ ya había protagonizado una escena que se robó la atención de los hinchas en redes sociales, especialmente del público de Newell’s.

Es que en la jornada previa al partido, Messi llegó al predio de Las Garzas acompañado de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Antes de que comenzara el entrenamiento, el periodista José Armando captó un momento distendido en el que Leo compartió un partido improvisado con los pequeños, disfrutando de su costado familiar. Sin embargo, el gesto terminó reflejando también su sentido de pertenencia por la Lepra.

En el video se observa a Messi asistiendo a sus hijos para que definan ante un arco pequeño. Fue en ese contexto en el que Mateo, el hijo del medio, estaba luciendo la camiseta rojinegra de la Lepra, el club del que su padre es confeso hincha y en el que dio sus primeros pasos como futbolista.

La jugada que llamó la atención llegó cuando el astro le envió un centro bombeado a Mateo, quien controló y definió de volea. Al darse vuelta, la casaca de Newell’s quedó a la vista de todos, desatando una ola de comentarios cargados de orgullo de los hinchas rosarinos en redes sociales.

En paralelo, Thiago, el mayor de los hermanos, también participó del juego con su padre vistiendo la mítica camiseta número 10 de la Selección Argentina. Sin embargo, la reacción de aquella publicación se tiñó de comentarios con corazones rojinegros y frases como “En todos lados“, haciendo referencia a la pasión de la familia Messi por Newell’s.

La reacción de los hinchas de Newell’s ante el guiño de Mateo Messi a la Lepra.

Mateo y su fanatismo por Newell’s

Si se lleva el tiempo atrás, debe recordarse que esta no fue la primera vez que Mateo Messi se mostró vinculado con Newell’s. Es que meses atrás, cuando su padre había compartido en su cuenta de Instagram una foto familiar, el pequeño del medio posó con la camiseta suplente de la Lepra, detalle que también supo generar una alta repercusión en Rosario. Ahora, el niño de 9 años volvió a emocionar a los fanáticos, que celebraron el guiño como un homenaje a sus raíces.

En marzo, Mateo Messi ya se había mostrado públicamente con la camiseta de Newell’s.

